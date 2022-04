Estas son las cuentas del Real Madrid para ganar LaLiga

El Real Madrid remontó en la segunda parte contra el Sevilla partido que tenía perdido al descanso por 2-0 y que lo dejó en 2-3 con un último tanto de su gran salvador de siempre, el francés Karim Bezema, que lo logró en el minuto 92, lo que deja al equipo acariciando el título de LaLiga y al Sevilla, con su primera derrota como local en lo que va de campeonato, en una dura lucha para mantenerse en puestos ‘Champions’.

La alegría por la victoria, lo cerca que le deja del título provocó que los jugadores blancos lo celebrasen como locos en el vestuario blanco, cantando el “así, así, así gana el Madrid”, que tantas veces se está repitiendo por las remontadas heroicas.

El Real Madrid hace cuentas de lo que le queda: el miércoles, Osasuna, en Pamplona. El último fin de semana de abril, recibe al Espanyol, después juega en el Wanda, recibe al Levante, viaja a Cádiz y termina LaLiga contra el Betis en casa. En total seis encuentros, es decir: 18 puntos. Al Madrid, para ganar, le valen 10, siempre y cuando el Barcelona sume los 24 que le quedan por jugar, que no está el equipo de Xavi con el mejor ánimo.

En cambio, el Madrid cree que todo es posible: “Todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid, pero el Real Madrid no pincha, porque tiene carácter, corazón y calidad», aseguró Ancelotti tras el encuentro. Según el entrenador italiano, “con carácter, personalidad y compromiso» se consiguen remontadas como la que protagonizó el Real Madrid contra el Sevilla. Fue un equipo radicalmente distinto el que salió en la segunda parte, en comparación con el de la primera: «En la primera parte parecía que estábamos cansados y después, en la segunda, todo lo contrario. Estamos acostumbrados a esto. Este equipo es capaz de hacer cosas especiales», aseguró el entrenador del Real Madrid después del encuentro, muy feliz con lo conseguido.

Ancelotti no entendía la mano de Vinicius, por la que el árbitro anuló un gol al conjunto blanco. Era el del empate, antes de que Nacho hicese el segundo. Tampoco entendió esa decisión Butragueño: «No podemos entender que en el gol se señale mano de Vinicius, que no era, igual que no se puede entender que no entre el VAR en esa acción de Diego Carlos”, aseguró el director de Relaciones Institucionales del club blanco al acabar el choque.