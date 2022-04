Ancelotti sobre las remontadas del Madrid: “Este equipo no pincha porque tiene corazón”

Gritaban «campeones, campeones» los aficionados del Real Madrid en el gallinero del Sánchez Pizjuán. Su equipo no lo es por ahora, pero el triunfo en Sevilla es un paso enorme hacia ese objetivo. No se produjo ese pinchazo que todos esperaban, según decía Ancelotti en la previa. Aguanta el líder su ventaja a pesar de la paliza física y mental que llevaba después de lo del Chelsea. Una caldera en la que no pueden faltar las fuerzas. Valverde medio cojeaba nada más comenzar la segunda mitad y, mientras se revisaba la posible mano en el gol de Vinicius, Modric se acercaba a la banda y se metía los dedos en la ingle. Todos tiesos pero de pie para mantener y aumentar la ventaja en la Liga. Al descanso este Real Madrid estaba abajo en el marcador y no hay mejor despertador para ellos en este curso. Tocaba otra remontada en una ambiente que ya era de locos, con el VAR anulando un gol de Vinicius por una mano que costaba ver incluso a cámara lenta y varias jugadas protestadas por los dos bandos.

Pero al final el fútbol del líder pasó por encima de todo el ruido en otra de esas resurrecciones que casi nadie sabe explicar y Casemiro dice que tienen que ver con el escudo. «Son más que tres puntos por cómo estaba el partido en el descanso y por la segunda parte que hemos hecho. Son especiales por la forma en la que los hemos conseguido. El Sevilla fue mejor en la primera parte, y en la segunda fuimos claros merecedores de ganar el partido en la segunda mitad», contaba Nacho, que siendo fiel a su costumbre de aparecer en los momentos importantes, apareció para marcar el empate a 2-2.

La mecha la encendió Rodrygo, que entró en el descanso para cambiar el partido, para ser un «game changer», que dicen en los deportes estadounidenses. Con su cara de niño dinamitó al Sevilla con el primer gol y la jugada del tercero, en la que se pasea por el área con tranquilidad hasta que encuentra desmarcado a Benzema. Había brillado más en la Champions que en la Liga, pero ayer mostró por qué Ancelotti lo prefiere ahora claramente por delante de Marco Asensio.

No había perdido un partido en Liga este curso el Sevilla en su casa y el líder conquistó el Sánchez Pizjuán. «El Real Madrid no pincha porque tiene corazón y calidad. La segunda parte es para enmarcar, la puedo meter en la vitrina», decía Ancelotti, satisfecho con otra remontada.