Brutal ataque de Managarova, estrella ucraniana del balonmano ruso: “Ganaríamos sin la “gay” y corrupta Europa”

El balonmano fue uno de los muchos deportes que, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, impuso una serie de sanciones a todos los clubes y selecciones nacionales de Rusia y Bielorrusia. En uno de ellos, que fue uno de los primeros, todos los equipos masculinos y femeninos que estaban en las competiciones europeas quedaron automáticamente excluidos de la competición. Rostov-don, uno de los principales candidatos a llegar al menos a la Final Four de la Champions League, fue uno de esos casos. Y esa sanción no se olvidó. Tras recuperar el Campeonato de Rusia, tras conquistar el cuarto campeonato entre 2017 y 2020 y quedar segunda en 2021, Yulia Managarova, lateral internacional y además capitana del equipo, no se olvidó de todos los que abandonaron el club tras el 24 de febrero por culpa de la invasión de Ucrania por Rusia y los castigos que siguieron a Rostov-don.

“Gracias a todos los que dejaron nuestro club. Gracias todos los traidores. Grace Zaadi. Anna Lagerquist, Eduarda Amorim, Per Johansson (el entrenador)... Sin vosotros perderíamos”, escribió Yulia Managarova, una veterana jugadora (extremo derecha de posición) en una storie en instagram, que luego completó con otro mensaje mucho más duro: “Ganaríamos también sin la corrupta y gay Europa”.

Managarova cerró su perfil de Instagram, pero el medio “Aftonbladet” tuvo acceso a las historias que publicó en Instagram. El técnico sueco no ha querido entrar en polémica ni defenderse de las acusaciones: “Sin comentarios. Ella tiene que soportar lo que está pasando. Me alegro de que hayan ganado el oro”, afirmó Johansson.

Managarova nunca ha ganado una gran competición internacional pero ha conseguido llegar a finales o semifinales en casi todas ellas: consiguió una medalla de plata en la Eurocopa de 2018 (derrota ante Francia), una medalla de bronce en el Mundial de 2019 ( derrota con Holanda en semifinales) y medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos (de nuevo, derrota ante Francia), siempre en representación del Comité de Atletas de Rusia (ROC). A nivel de clubes, tras alcanzar dos años seguidos las semifinales de la Champions League con el rumano Oltchim Râmnicu Vâlcea, el jugador llegó a una final con el Rostov-don, perdiendo ante el húngaro Györi.

La ucraniana que traicionó a su país

A pesar de haber nacido en Dnipro y haber representado a las selecciones ucranianas cuando era más joven, Yulia Managarova solicitó la ciudadanía rusa tras la Revolución de la Dignidad en Maidan Square, en 2014. La jugadora llegó a justificar que no se trataba de una cuestión política sino que llevaba una año viviendo en Rostov y que el balonmano local atravesaba muchas dificultades económicas para su desarrollo.

Afirmó que desde la Revolución de la Dignidad, el balonmano en Ucrania se encontraba en un estado miserable y que aunque su ciudad preferida es Kiev como país prefería a Rusia. Ha ganado la plata olímpica en Tokio 2020, el subcampeonato de Europa y el bronce mundial con la selección de su nuevo país.