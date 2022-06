De vender muebles al reto de los 14 ochomiles

Edurne Pasabán, la primera en completar los 14

La tolosarra Edurne Pasaban cerró en mayo de 2010, con el Annapurna y el Shisha Pangma, su carrera en pos de los catorce ochomiles. Fue la primera mujer en conseguirlo, después de que no se reconociera a la coreana Eun-sun Oh la cumbre del Kangchenjunga en 2009. La segunda mujer en esa exclusiva lista fue la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner, que los completó en 2011 con el K2 (aunque lo hizo sin oxígeno). En esa carrera estuvo también la italiana Nives Meroi, pero una enfermedad de su marido, junto al que subió todas las cimas, hizo que no superara el reto hasta 2017.