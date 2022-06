El peculiar vídeo con el que el equipo turco ha presentado a Jesé, la ex estrella del Real Madrid

Hubo una época en el Real Madrid en el que Jesé era el chico bonito de la cantera. Un delantero con una potencia y un talento por encima de la media, rápido y con gol, un jugador que iba sobrado en categorías inferiores y que destacaba por encima del resto porque lo suyo era natural. Tan natural que a veces daba la impresión de ir demasiado confiado, como si el fútbol no fuese lo más importante. En esa época tan difícil en la que los jugadores que más llaman la atención pasan del Castilla al primer equipo Jesé peleaba por subir con Morata. Eran dos delantero súper distintos. Jesé exuberante, Morata más tímido, más trabajador, como si todo le costase más.

En ese tiempo, la primera época de Ancelotti, dio la impresión de que Jesé ganaba la partida. Se empezó a hacer un sitio, cada vez que salía al campo, se notaba que era diferente, empezaba a ser el chico de la cantera que los aficionados piden ver, porque les encanta lo nuevo y que promete. Pero llegó el 18 de marzo de 2014, los últimos minutos del partido contra el Schalke 04 y su lesión. Las palabras que se dijeron después han marcado para siempre la carrera del fubolista: “Tras la exploración y las pruebas de imagen efectuadas en el Hospital Sanitas La Moraleja, nuestro jugador Jesé Rodríguez ha sido diagnosticado de una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”. Después de eso, nada volvió a ser lo mismo.

Ronaldo se lamenta del fallo en una jugada en presencia de Jesé

Tenía 21 años y vio, lesionado, cómo el Real Madrid de Ancelotti ganaba la Copa y la Champions. Él no volvió a jugar hasta finales de 2014, pero era como si el tren se le hubiese escapado, pese a la confianza que tenía en sí mismo, ya nada era igual.

Pensó entonces que cambiar de aires era la mejor idea. No fue ni deportiva ni económicamente un paso atrás. A Jesé, desde pequeño le habían dicho que era de los mejores y era eso lo que tenía en la cabeza, por lo que en el verano de 2016 se marchó al PSG, con un contrato de cinco años que no llegó a cumplir y que le ató al club que no le iba a dar ninguna oportunidad. Era un club que pensaba ya a lo grande, demasiado para Jesé.

Jesé y Aurah Ruiz durante su presentación con el PSG. FOTO: La Razón

Se convirtió en un inmigrante del balón, que no echó raíces en ningún lado. Emery, en el PSG, le deja que se vaya en el primer mercado de invierno, así que empieza 2017 en las Las Palmas. Parecía un refuerzo de lujo. Al acabar la temporada, no contaban con él. Empieza la siguiente en Inglaterra, en otro peldaño más de bajada, el Stoke City. Pasa un curso, sin mucha gloria y no cuentan con él.

Aficionado a la música, sus apariciones en los medios dejaron de ser fubolísticas para ser de la prensa del corazón por las idas y venidas que tenía con sus parejas, casi siempre retransmitidas en directo por las redes sociales.

En 2019 el Betis confía en que puede ser un buen refuerzo de invierno para ayudar al equipo. Jesé seguía creando esperanzas en los aficionados de los equipos a los que iba. Tampoco se quedó y la temporada siguiente la comenzó en el Sporting de Lisoba. Cuando volvió a París, se decidió que se rescindía su contrato, así que libre, fichó de nuevo por Las Palmas, en Segunda, a principio de 2021. Por lo menos ha tenido continuidad y ha jugado 41 partidos este último año. El Tenerife les echó del play off a Primera: “El entrenador toma decisiones que a veces me pueden gustar más, y a veces menos. Para mí, hoy se ha equivocado. Necesitábamos gente de ataque porque había que ir a meter goles. pero al final los entrenadores toman decisiones. Está claro que no me ha gustado, pero es lo que hay”, decía Jesé. Después no le renovaron.

Ahora ha fichado por el Ankaragürü de Turquía, que le ha recibido como un héroe, con vídeo de una producción francamente mejorable.

El Ankaragücü es un recién ascendido a la Primera División de la Liga de Turquía y Jesé firmó u contrato acompañado del presidente del club otomano, Faruk Koca, y del director de fútbol Emre Yildiz. La canción del vídeo de presentación es Bamboleo y Jesé termina saludando. Para un rapero como él, no está claro qué piensa de la música.