Key Alves, la jugadora de Voleibol más seguida del mundo, se pasa a Onlyfans: “Gano 50 veces más”

La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchas deportistas que ha visto como posar desnudas les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha. En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx.

El último fichaje de la web erótica es la estrella de voleibol brasilkeña Key Alves que ha revelado que se embolsa 50 veces más desnudándose en OnlyFans que compitiendo, a pesar de ser la jugadora con más seguidores del mundo. La joven de 22 años, que juega para el Osasco Volleyball Club de Sao Paulo, ha desvelado que las redes sociales son su gran negocio fuera de la cancha.

Alves se ha sincerado y asegura que ve con cierta tristeza cómo sus ganancias en la plataforma online para adultos empequeñecen lo que gana practicando deporte. Alves es conocida por acelerar el pulso de sus más de 2,3 millones de seguidores en Instagram, donde regularmente comparte instantáneas de los más sexy. La deportista arrasa en OnlyFans, donde sus suscriptores adoran su contenido más subido de tono.

la deportista admite que aunque no tiene planes de abandonar su carrera se ha visto atrapada por Onlyfans por el dinero que recibe. “Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Me considero un deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet, pero ahora el negocio es otro”, afirma.

“Ahora soy deportista, modelo y también influencer y emprendedora de mis propios negocios. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Realmente se trata de eso. Gano mucho dinero en OnlyFans porque la suscripción es fija para todo el mes.

Alves afirma que seguirá jugando pero se mostró dispuesta a participar en Gran Hermano Brasil para impulsar aún más su perfil.

Otras millonarias de Onlyfans

Renee Gracie FOTO: Instagram La razon

No es la primera atleta que revela las millonarias cifras que le suponen posar para onlyfans. La piloto Renee Gracie creó su propio sitio web con contenido exclusivo para suscriptores en Onlyfans y asegura que se embolsa más de 20.000 euros a la semana. Incluso en alguna ocasión ha llegado a ganar 10.000 euros en un solo día. Con la ayuda de esta web de contenido erótico, ahora gana un cómodo salario mensual de seis cifras compartiendo material explícito para adultos en línea. Asegura que esto le ha permitido tener el estilo de vida que deseaba: ser propietaria de una casa con piscina, coches rápidos y vacaciones lujosas. Pero todo esto -afirma- ha tenido un duro coste: “Las organizaciones de deportes de motor me excluyen del deporte que amo por mi perfil picante”.

La ex estrella del Charlton Madelene Wright FOTO: Instagram La Razon

Otra de las millonarias de este negocio es la futbolista, ex estrella del Charlton, Madelene Wright. En el año 2020 salieron a la luz unas fotografías privadas en las que aparecía inhalando de un globo en una fiesta y su club, el Charlton Athletic femenino, decidió despedirla. Un mes después, la ex estrella de Millwall decidió mostrar sus talentos fuera de la cancha al revelar y crear su propia página de OnlyFans, una decisión que l catapultó al estrellato. La joven se sinceró en una entrevista con The Sun sobre su desgarrador despido, el miedo a decepcionar a familiares y amigos, y la redención convirtiéndose en una historia de éxito de la noche a la mañana. Increíblemente, ha ganado más de 600.000 euros desde que se unió al controvertido sitio hace ahora un año, más que cualquier futbolista profesional en la actualidad. “no quieron que me vean como prostituta pero hay soy rica y feliz”, afirmó.