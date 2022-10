El paseo de la Castellana de Madrid ha vuelto a ser hoy el escenario del tradicional desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional de España En este acto participan los efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, con vehículos terrestres y aeronaves. Una fiesta a la que tampoco es ajeno el deporte. Futbolistas, pilotos, tenistas, atletas... no se olvidan de felicitar el “Día de la Hispanidad” y presumen de su orgullo de ser españoles.

Unos de ellos ha sido el ex portero de la selección, Iker Casillas. Ayer el ex guardameta anunciaba en Twitter que ponía tierra de por medio tras el escándalo provocado por un mensaje en redes sociales en el que confesaba su supuesta homosexualidad. El portero decidió responder a las contantes publicaciones que le atribuyen pareja -desde Alejandra Onieva a la mismísima Shakira- con un desafortunado “tuit” que no tardó en volverse viral. «Espero que me respeten: soy gay. Feliz domingo», ha publicado en su cuenta de Twitter.

Al ver la dimisión de la polémica, el portero anunciaba que se marchaba unos días de España. “Toca viaje lejos. Buena semana”, escribió el exguardameta en Twitter junto a un imagen en la que su gesto lo dice todo.

Una polémica respuesta a su orgullo español

Sin embargo, a pesar de la distancia el portero no se ha olvidado de celebrar el 12-0. “Soy español” es el mensaje con el que Iker ha querido acordarse de la Fiesta Nacional con una banderita de España. Un mensaje que tras la polémica de los últimos días no ha tardado en tener respuesta. “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”, dijo Puyol tras el tuit sobre la supuesta homosexualidad de Casillas. Un mensaje que muchos usan hoy para responder a la españolidad del portero. “A este no te responde Puyol”, se puede leer en uno de los comentarios.

Soy español 🇪🇸 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 12, 2022

Tampoco se ha olvidado de este día el piloto de fórmula 1 Carlos Sáinz. ”Orgulloso de defender los colores de mi país por todo el mundo. Feliz día de la Hispanidad”, escribía junto a una imagen en la que aparece envuelto en una bandera de España.

Orgulloso de defender los colores de mi país por todo el mundo. Feliz día de la Hispanidad. 🇪🇸



-#Carlossainz pic.twitter.com/RHFHeFXrmk — Carlos Sainz (@Carlossainz55) October 12, 2022

Un orgullo que comparte con su padre que tampoco ha querido olvidarse de los que significa para él el 12-O y de felicitar a todos los españoles. “Es un orgullo poder seguir representando a España allá donde voy. Feliz día de la Hispanidad!!” escribía junto a dos imágenes en las que hace gala de su patriotismo

Es un orgullo poder seguir representando a España allá donde voy. Feliz día de la Hispanidad!! 🇪🇸💪🏼



-#CarlosSainz pic.twitter.com/4afbjalC0z — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) October 12, 2022

Feliciano López o Alfonso Reyes tampoco han faltado a su cita con la Fiesta Nacional. El tenista ha publicado un vídeo de la Casa Real en el ondea la bandera española para felicitar este día.

Feliz Día de la Hispanidad.

Feliz Día del Pilar.

¡Viva España! pic.twitter.com/jRqIJVmq9S — Alfonso Reyes (@alfreyes14) October 12, 2022

“Feliz Día de la Hispanidad. Feliz Día del Pilar. ¡Viva España!”, ha escrito el ex jugador de Baloncesto. Siempre cae una lagrima al escuchar “La muerte no es el final’, añadió Reyes.