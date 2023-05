Acusan a un gimnasta olímpico de abuso sexual y pornografía infantil .

El gimnasta Federico Molinari se enfrenta a una situación cuanto menos inesperada. El deportista fue denunciado por acoso a una menor de edad, la cual era su alumna en una de sus escuelas. Este finalista olímpico en Londres 2012, medallista Panamericano, Molinari es uno de los gimnastas más reconocidos a nivel mundial. La madre de la chica de 17 años puso la denuncia en la que indicó que el profesor la mandaba mensajes muy directos. "Agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía".

"La denunciante subrayó que la situación decantó en el decaimiento anímico de la menor, que hasta habría exteriorizado su deseo de abandonar la gimnasia y requirió tratamiento psicológico. Ante la coyuntura y enterada de los mensajes, la madre asegura haber mantenido un careo con Molinari, quien habría prometido un tratamiento especial y cambio de entrenador si los hechos no trascendían, sobre todo en su entorno, con su pareja. La mujer denunció que el nuevo coach estaba obligado por protocolo a informar de la situación de acoso a la Federación Bonaerense de Gimnasia, algo que no sucedió. Y que por el hecho a su hija la fueron relegando, incluso dejándola afuera de competencias a las que se habla clasificado. Así, este año la madre de la joven decidió asentar en sede judicial la acusación, que también llevó a la Federación de Gimnasia, a la que el atleta ya no pertenece más. Resta aún conocer la defensa de Molinari ante tan delicada imputación", afirma Infobae.

Además, siempre según la versión de la denunciante, Molinari una vez agarró a la niña de la cintura y le guiñó el ojo en un claro intento de ligar con ella. El deportista no quiso hablar públicamente sobre nada de esto y se desconoce lo que pueda pasar en los próximos días.

Cancio, la mujer del exmedallista olímpico, empezó a encargarse de los entrenamientos de la niña, y se la acusa de haberla maltratado y discriminado en las actividades y competencias. Estos abusos en el mundo de la gimnasta no es algo nuevo. Un gimnasta de 40 años denunció que, cuando era menor de edad, el entrenador Alejandro Sagreras abusó de él y de varios de sus compañeros. El propio Molinari se había pronunciado sobre aquella situación en su momento, con estas palabras. “Vivo esto con mucha tristeza. Golpea mucho al deporte. Lo importante es que el Comité Olímpico Argentino tomó partido y llevó esto a una fiscalía”, afirmó.