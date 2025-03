El CSD se pliega a las cesiones independentistas de Sánchez: "La pelota vasca no es un deporte español"

Unas selecciones al margen de España que puedan competir a nivel internacional siempre ha sido una de las banderas del independentismo y por eso Pedro Sánchez no dudó en ponerlo sobre la mesa de negociación para lograr su apoyo a la investidura. Una cesión a catalanes y vascos que dio un paso más con la "cacicada" por la que la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca aprobó la reforma de estatutos para posibilitar la participación de la Federación Vasca de Pelota como una nación más. Una decisión que permitiría al País Vasco enfrentarse con España en este deporte y que ha provocado el rechazo más absoluto del deporte español.

Un "atropello antidemocrático"

La Asociación del Deporte Español (Adesp), entidad que agrupa a las federaciones deportivas españolas tildó de "atropello" la decisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) de admitir como nuevo miembro a la Federación Vasca, al considerar que se tomó "de manera opaca y antidemocrática".

Asimismo, a través de un comunicado, denunciaron las graves irregularidades cometidas por la Federación Internacional de Pelota Vasca y la responsabilidad directa de su Presidente, Xavier Cazaubon, en contra de la Federación Española de este Deporte y en contra de los intereses del resto del Deporte Español.

"La decisión de admitir a un nuevo miembro dentro de esta Federación internacional fue tomada de manera opaca y antidemocrática, impidiendo la participación de la propia Federación Española, entre otras, y con la única representación de siete países en la asamblea general de la Federación Internacional. Además, en esta misma asamblea se procedió a la modificación de los estatutos de la Federación internacional y a la inclusión de una nueva Federación sin que constaran en el orden del día, algo inaudito en cualquier Federación y más en una entidad de envergadura internacional. Cualquier decisión de esta naturaleza debe realizarse con tiempo previo y nunca de manera oculta e improvisada" se puede leer en el texto.

Por último, afearon el hecho de haberse sancionado con alevosía en los días previos a la asamblea a dos Federaciones, "con el fin de que estas no pudieran participar en las votaciones a sabiendas de que su voto sería negativo y daría al traste con las intenciones del Presidente de la Federación internacional".

La Federación Española de Pelota (FEPelota) impugnó aquella votación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana (Suiza) el 13 de enero al considerar irregular el proceso, cuando Julián García Angulo, presidente de la FEPelota desde 1991, encabezaba la comisión gestora durante el proceso electoral que acabaría con Javier Conde como nuevo presidente.

España podría ser expulsada

Xavier Cazaubon, el presidente de la FIPV, solicitó al ente presidido por Javier Conde que retirase la demanda presentada, pero no encontró aceptación. El conflicto continúa y el acuerdo entre PSOE y PNV puede acabar hoy definitivamente con la expulsión de España.

El 31 de mayo de 2025 comienza en Guernica la Liga de Naciones, el torneo en el que Euskadi tiene planeado debutar como equipo propio a nivel internacional. Esa participación como miembro de pleno derecho podría venir acompañada de la ausencia de España, quien podría ser expulsada de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) hoy mismo.

La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) reúne hoy a su Junta Directiva vía telemática. Una reunión en la que se estudiará el actual conflicto que protagoniza la Federación Española de Pelota (FEPelota) y que podría acabar con su expulsión. Algo que no sería de extrañar si tenemos en cuenta que ya ha tomado medidas contra La Rioja. Los pelotaris riojanos no podrán participar en el GRABNI 2025, uno de los torneos privados federativos más importantes, del que formaban parte hasta ahora junto a Navarra, el País Vasco y e Iparralde (el País Vasco Francés). Así lo anunció la Federación Vasca, en un comunicado emitido el pasado 14 de marzo. Dicha decisión se ha producido por la posición de la Federación Riojana de Pelota contra la oficialidad de la selección vasca.

El CSD se posiciona a favor de Euskadi

Una batalla en la que España se siente sola sobre todo tras las palabras del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, que parece haberse posicionado claramente a favor de los intereses del independentismo.

Uribes aseguró ayer que la selección vasca «puede competir» en torneos internacionales, con la cobertura del artículo 48 de la Ley del Deporte. «Creo que tiene todo el sentido que la sociedad vasca vea reconocida internacionalmente la pelota vasca. Estamos haciendo algo que en cualquier sociedad democrática tiene toda la normalidad del mundo».

Uribes mantuvo que «la pelota vasca no es un deporte español», así que «tiene que canalizarse a través de federaciones que han recogido esa práctica. No es un tema de enfrentar o de confrontar, sino de reconocer los ámbitos donde se practica esa modalidad especial que es la pelota vasca, y que es en Euskadi, en Navarra y en La Rioja fundamentalmente. Pero le tenemos que dar naturalidad a algo que ya es normal por ejemplo en la pilota valenciana, y no pasa absolutamente nada». Lamenta que se haya «dramatizado la situación» y se compromete a «hacer mucha pedagogía» con el Comité Olímpico Español».

Uribes olvida, sin embargo. que hay 12 federaciones autonómicas -más un delegado en Asturias- dentro del organigrama de la Federación Española de Pelota y más de 10.000 pelotaris federados en todo España sin contar el País Vasco.