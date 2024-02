Y ahora la Copa del Rey a Gran Canaria, al Roig Arena y... ¿al Bernabéu?

Ya lo dijo Campazzo con el trofeo de MVP en la mano: «Gracias a las ocho aficiones que se han citado en la Copa». Si algo caracteriza al torneo es el ambiente festivo protagonizado por los seguidores de los ocho equipos que compiten y la ausencia total de incidentes. Málaga no fue una excepción. Desde la ACB ya se está pensando en la Copa de 2025 y la candidatura más firme es la de Gran Canaria. En Canarias se han disputado cuatro ediciones. La primera fue en 1987 en Santa Cruz de Tenerife con la victoria del Barça (110-102) ante el Joventut. Tres años después, en Las Palmas de Gran Canaria, se proclamó campeón el CAI Zaragoza de nuevo ante la Penya (76-69). En 2015, el Madrid se impuso al Barça en Las Palmas y en 2018 fue el Barcelona el que ganó el Clásico.

En 2026 podría llegar el bautizo del imponente Roig Arena del Valencia Basket con sus más de 15.000 espectadores, aunque ya hay quien está pensando en cómo sería una Copa en el nuevo Santiago Bernabéu.

Los 60 títulos de Florentino

El título del Real Madrid en Málaga el número 60 de Florentino Pérez como presidente del club blanco, 33 del primer equipo de fútbol y 27 en baloncesto. Esta temporada, la entidad madridista ha conseguido de momento tres, las Supercopas de fútbol y baloncesto y la de la Copa del Rey en basket.

En sus dos etapas al frente del Real Madrid acumula en fútbol seis Ligas y Ligas de Campeones, cinco Supercopas de Europa y Mundiales de Clubes, tres Copas y siete Supercopas de España, así como una Copa Intercontinental; y en baloncesto tiene otra Intercontinental, siete Ligas ACB, nueve Supercopas de España, tres Euroligas y siete Copas del Rey. "Lo que quiere decir es que me voy haciendo mayor y que llevo muchos años. El Real Madrid todos los años gana títulos y para mí, como presidente, es una gran satisfacción que compensa todos los sacrificios que podamos hacer", declaró el presidente a Real Madrid TV. "Estoy orgullosísimo de este equipo de baloncesto que no para de ganar y no para de ilusionar a los aficionados, porque esta final ha sido muy bonita, muy competida y en la que han hecho un gran sacrificio para poder ofrecer esto a los aficiconados del Real Madrid", añadió el mandatario blanco.