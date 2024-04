Alcaraz tampoco estará en Barcelona

En Barcelona tampoco. Carlos Alcaraz, 24 horas después del sorteo del cuadro principal del torneo, ha comunicado su baja de última hora en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. El número tres del mundo no ha podido recuperarse de sus molestias en el brazo derecho y no competirá en la Ciudad Condal después de proclamarse campeón en las dos últimas ediciones.

"He estado trabajando en Montecarlo, intentando recuperarme hasta el último minuto de la lesión en el músculo pronador redondo de mi brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar. Esperaba con ganas poder hacerlo", apuntó Alcaraz en redes sociales. "Nos vemos el próximo año", concluye el murciano.

La intención de Alcaraz y su equipo es intentar estar recuperado para el Mutua Madrid Open. En el Masters 1.000 de la capital Carlitos también defiende título.