La receta de Alcaraz para Montecarlo y la tierra batida: más paciencia sin perder la esencia

"Lleva más torneos ganados en tierra que en dura. Sabe adaptarse", dice Antonio Martínez Cascales, el hombre que dirige la JC Ferrero Academy, el padre deportivo del ahora entrenador de Carlos Alcaraz y la voz de la experiencia en el equipo del murciano. En Miami, último torneo de Carlos, estuvo en su palco y en muchos torneos lo acompaña como entrenador. Llega la tierra batida con el torneo de Montecarlo. Carlos empezó a entrenar el miércoles sobre esta superficie, el jueves recibió el "Premio Rey Felipe" a mejor deportista y el viernes viajó a Mónaco. El balance del arranque de curso de Alcaraz es bueno. "Los dos últimos torneos [Indian Wells, campeón; Miami, cuartos de final] ha jugado muy bien, ha vuelto a uno de sus mejores niveles quitando el partido de Dimitrov. Ha ganado a jugadores que le habían derrotado la última vez: Jannik Sinner, Alexander Zverev o Fabian Marozsan [le sorprendió en 2023 en Roma, siendo el 135 del mundo, ahora es el 38], que está demostrando que es un jugador joven y a tener en cuenta. Sobre todo estamos contentos con el nivel que ha mostrado, la forma de juego que ha exhibido", prosigue Cascales.

El tenista de El Palmar ha llevado a la práctica todo el trabajo que hicieron en pretemporada. "Insistimos mucho en potenciar su juego con el saque, el resto, los primeros tiros... También se insistió en la consistencia, en hacer series un poquito más largas de golpes buenos; en lugar de dos, dar tres o cuatro en cada serie, para mejorar la consistencia, sin perder la velocidad que él tiene de pelota. No es medir riesgos, es ser más consistente: el riesgo que coge con la primera o la segunda pelota es el mismo, es alto porque siempre está un poco metido; es: si puedo meter tres bolas a 120 por hora, tres derechas, pues meter cinco, pero sin quitar nada de velocidad, que sería quitarle parte de su juego», añade el extécnico de Juan Carlos Ferrero.

"En la tierra todavía hace falta más este tipo de juego, de ser consistente, de tener menos errores no forzados"

En tierra batida, todo este trabajo toma todavía más importancia. "Yo creo que ha jugado mucho más consistente [estos primeros meses] sin perder esa esencia. Espero que ahora en tierra, que siempre cuesta bastante adaptarse, en estos primeros torneos consiga hacerlo, porque en la tierra todavía hace falta más este tipo de juego, de ser consistente, de tener menos errores no forzados", explica Cascales. "Si en dura, sea la pista más rápida o más lenta, el punto lo puedes hacer en dos o tres golpes, en tierra necesitas cuatro, cinco o seis, necesitas mover al rival, pillarlo a contrapié tres, cuatro o cinco veces; o dos o tres golpes más que en dura hasta que te deje la pelota un poco más corta y poder atacarle, haciendo la dejada o lo que sea. Necesitas hacer los puntos más largos o fallar menos", continúa.

"Sólo lleva dos años y medio en el circuito"

Volviendo a las primera palabras de Cascales: Carlos Alcaraz tiene 13 títulos en su palmarés. Los dos más importantes han sido en pista dura (US Open de 2022) y hierba (Wimbledon 2023), pero si hablamos de cantidad, son mayoría los de tierra batida: siete (por cuatro en superficie dura y dos sobre pasto). El murciano ha crecido en pista de tierra, pero por su estilo de juego, por esa idea de ser protagonista y buscar llevar la iniciativa, parecía que iba a ser mejor jugador de dura. La realidad es que ha sabido brillar en todas, como los grandes jugadores de los últimos tiempos (lo de los especialistas por superficies terminó hace mucho). Aunque lo que a veces se olvida con él es que únicamente tiene 20 años (cumple 21 en un mes). "Lleva solo dos años y medio en el circuito", explica Antonio Martínez Cascales.

Sin victorias en Montecarlo

Torneos como Montecarlo están para recordarlo. Carlos solo ha participado una vez, y es el único Masters 1.000 en el que no sabe lo que es ganar ni un partido. Jugó en 2022 y perdió en el estreno contra Sebastian Korda, en un duelo a tres sets con muchos errores por parte de ambos tenistas. En 2021 todavía no tenía ranking para estar y en 2023 decidió saltárselo para descansar después de una gira americana en la que disputó muchos torneos. Está ante la oportunidad de destacar en una cita emblemática de la tierra batida, aunque el cuadro tendrá dificultades desde el primer momento, pues seguramente debute ante Félix Auger-Aliassime y después podría tener al talentoso francés Ugo Humbert, a Ruud o Hurkacz, a Djokovic en semifinales y en la final, un hipotético partido soñado contra Sinner, que pone a prueba su estado de forma en la superficie que seguramente peor se adapta a su juego machacón, en el que ha demostrado ser una máquina: a intercambio de golpes nadie ha podido con él (22 victorias en 23 partidos desde enero), solo le superó Alcaraz con un tenis más táctico.

"El tema que ha salido de que aquel día supo cambiar no es así", afirma Cascales. "Lo que supo es aplicar la táctica que se le había dado desde el principio y que en un primer momento no le salió. No siempre es fácil de primeras, sobre todo cuando no es el juego que tú haces normalmente", prosigue. La paciencia, el jugar más despacio, con pelotas más altas, fue clave en esa semifinal de Indian Wells, el único día de 2024 en el que Sinner dio la mano al rival como perdedor. "Hay veces que con los “top”, “top” no basta con que tú desarrolles tu mejor juego, también tienes que buscar algún detalle que haga al otro jugar peor", desvela Cascales.

El número dos, en juego

Entre el italiano y el español también volverán a disputarse el número dos del mundo. A partir de ahora llega una parte del calendario muy exigente para Carlos, pues defiende los títulos logrados en Barcelona y en el Mutua Madrid Open. En toda la gira europea de tierra, el murciano defiende 2.265 puntos, por los escasos 585 de Sinner. El número uno, de momento, lo mantendrá Djokovic.

Aparte de Alcaraz, en Montecarlo también están Davidovich (primera ronda ante Korda), y podrían entrar Munar y Bautista, que están en la previa. Nadal, campeón en el Principado en once ocasiones, ya anunció que no estará porque su cuerpo todavía no está preparado. Sigue con el entrenamiento, a ver si llega a tiempo a Roland Garros y algún torneo de preparación.