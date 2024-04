Alcaraz no jugará en Montecarlo por sus problemas en el antebrazo derecho

Carlos Alcaraz lleva varios días en Montecarlo, para estrenar la gira europea de tierra batida. En los entrenamientos se le ha visto con un vendaje en el brazo derecho que hizo saltar las alarmas. Iba a debutar mañana contra Félix Auger-Aliassime, aunque finalmente no podrá hacerlo, como él mismo anunció a través de sus redes sociales: "He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar! 🥲 Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", explicó el número tres del mundo.

Sigue, por tanto, el "desamor" entre Alcaraz y Montecarlo. Su carrera todavía es muy corta, no hay que olvidar que tiene 20 años (cumple 21 en un mes), pero sólo ha podido disputarlo en una ocasión, en 2022, y perdió en el estreno contra Sebastian Korda. En 2021 todavía no tenía ranking suficiente para jugar allí y en 2023 decidió tomarse esa semana de descanso, después de la acumulación de partidos que había tenido las anteriores y del título en Indian Wells y las semifinales de Miami. Esta vez ha sido una lesión la que le corta el camino. Es el segundo contratiempo físico que sufre este curso, después del esguince fuerte en el tobillo derecho que le hizo tener que abandonar en Río de Janeiro.

El calendario que tiene por delante Carlos en la tierra batida tampoco invita al murciano a arriesgar en la mítica cita de Mónaco. Ahora defiende de forma consecutiva los títulos del año pasado en el Barcelona Open Banc Sabadell (500 puntos) y el Mutua Madrid Open (1.000 puntos), citas en las que los dos últimos años ha sido el campeón. Después podría recuperar terreno en Roma, para afrontar Roland Garros en la mejor posición posible, con vistas al sorteo, y con un buen rodaje para el gran evento de la tierra batida.

Esta semana Carlos es el tres del mundo, pero de forma virtual está otra vez como dos porque no defendía puntos en Montecarlo: tiene 8.645. Sinner está por delante con 8.710, pero sí defiende 350 de 2023, por tanto para conservar esa segunda posición en la clasificación debe llegar al menos hasta las semifinales.

Antes de empezar, Rafa Nadal también se dio de baja en Montecarlo. Se le ha unido Alcaraz y la participación española queda muy mermada. Alejandro Davidovich, finalista en 2022, ha perdido con Sebastian Korda de forma rotunda en su debut en esta edición: 6-1 y 6-2. El único que sigue adelante Roberto Bautista, que venció a Facu Díaz Acosta (6-2 y 6-4) ya en el cuadro final, pues ha tenido que jugar la fase previa. También jugó la previa Jaume Munar, pero no pudo después con Safiullin (7-5 y 6-1).