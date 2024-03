Murray da la mejor definición de Alcaraz después de ganar a Carballés

Debutó Alcaraz en la segunda ronda de Miami después de haber sido campeón en Indian Wells y pasó por encima de Roberto Carballés. La mejor definición del tenis del número dos del mundo la ofreció Andy Murray en "X": "Watching Alcaraz tennis make me smile" ("Ver a Carlos Alcaraz jugando a tenis me hace sonreír"). Luego llegó el agradecimiento de Alcaraz a través de la misma red social.

La reacción del británico llegó después de un partido en el que se vieron dos estilos de juego diametralmente opuestos. El tinerfeño es el número 64 del mundo y su tenis remite al juego de los españoles de toda la vida... sobre tierra batida. Alcaraz juega a otra cosa y en pista rápida la diferencia es indisimulable. "Cada uno tiene su estilo, pero probablemente el mío es un poco distinto al de la mayoría de los jugadores españoles. En comparación con Carballés soy más agresivo. Mi pelota va más rápida, tengo muchas cosas que puedo hacer en la pista. Probablemente eso ha marcado la diferencia", comentó después de alcanzar la tercera ronda en 85 minutos y con un 6-2 y 6-1.

Ahora le espera el francés Gael Monfils. Alcaraz ha ganado los últimos once partidos que ha disputado ante jugadores españoles. No pierde desde la semifinal de 2022 en Indian Wells ante Nadal y Carballés fue poco más que un correcto sparring. No hubo rastro del estreno dubitativo hace un par de semanas en el desierto californiano ante Arnaldi. Carballés sufrió un set nada más empezar y comprobó muy pronto que la velocidad de bola de Carlitos no tenía nada que ver con la suya. El tinerfeño no fue capaz de aprovechar las tres bolas de break que tuvo en el segundo juego y el partido se le empinó desde el comienzo.

Carballés, que cumplía 31 años ayer, fue capaz de responder en algunos intercambios desde el fondo de la pista, pero el peso de los puntos lo llevó Alcaraz con autoridad.

La victoria es el primer paso en busca del "Sunshine Double", ganar el mismo curso Indian Wells y Miami. Sólo siete tenistas masculinos lo han conseguido: Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2016 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016).