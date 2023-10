Alejandro Blanco: "Ni España ni el mundo olímpico se pueden permitir que Madrid no tenga unos Juegos"

Alejando Blanco (Ourense, 73 años) visita LA RAZÓN a nueve meses del comienzo de los Juegos de París. Hace un repaso de la salud del deporte español, de la explosión del deporte femenino, de cómo Madrid debe retomar la carrera por ser olímpica...

¿Cómo está el deporte español a nueve meses de los Juegos?

Sólo hay que mirar los resultados, que son espectaculares. Hemos tenido el mejor verano de nuestra historia, no hay ningún deporte que haya bajado el nivel, al contrario, todos están subiendo, lo que nos permite ser optimistas. Ahora tenemos clasificados a 114 deportistas y la media que llevamos está entre 340 y 350, depende de los equipos que se clasifiquen.

¿Se puede soñar con las 22 medallas de Barcelona?

Yo creo que sí. Barcelona fue un hito por los 13 oros y las 22 medallas, cuando lo máximo que habíamos tenido eran seis, pero a partir de ahí el deporte está estable, no hay fluctuaciones, nos hemos mantenido sobre las 18, 19... En Tokio, además, fueron 18 cuartos y quintos puestos, hubo gente muy joven que se quedó ahí y que ahora está consolidada... Otra cosa es cuando lleguen los Juegos. Recordad lo que pasó en Tokio: Carolina se lesiona, Lydia se lesiona, Jon Rahm coge el covid... Y los tres tenían muchas posibilidades de medalla. Yo siempre digo que hay tres partes: la primera los clasificados, que clasificarte para los Juegos hoy es una locura; segundo, dentro de ese grupo, ver los que realmente, sobre el papel, tienen posibilidades; y luego está la competición, que es la que te coloca y a veces, entre los que tienen posibilidades, ese día no sale y te quedas ahí colgado.

"El equipo femenino de fútbol tiene una historia, fue rebelarse ante la adversidad"

¿Le preocupó que se rompiera la selección femenina de fútbol?

No, porque el Mundial lo ganaron las chicas. Ves un equipo que se rebela contra una situación y dice: "Vamos a ganar". Recordad que cuando el jaleo de las 15, el equipo sigue jugando y ganando. Ese equipo tiene una historia que contar, porque ha tenido momentos dificilísimos y los ha logrado superar. Cosas que sólo se pueden explicar desde dentro y yo lo que veo es que dijeron que era su oportunidad y por muchas dificultades que haya lo iban a sacar. Las hizo más fuertes. Si le añades que táctica y técnicamente son buenas, y sacas ese espíritu de equipo, es que es muy difícil ganarlas. Las ves jugar y es un canto al fútbol.

¿Había vivido algo así?

Yo nunca. Jamás un éxito tan grande puede desencadenar una situación tan complicada. Ya hice una rueda de prensa y dije lo que tenía que decir, pese a la amistad que tengo con Rubiales. Ahora hay un proceso, la vida continúa, el deporte continúa, las chicas lo están haciendo de maravilla, el fútbol español sigue destacando.

El peso del deporte femenino en el medallero es superior al caso que le hacemos los medios, ¿también a la inversión?

En el momento en el que los responsables de las Federaciones han entendido la importancia del deporte femenino y pones encima de la mesa igualdad en cuanto a actividades, competiciones, entrenamientos y medios, el deporte femenino se dispara porque la deportista española, primero, técnicamente es buena, pero tiene un gen ganador que es complicado verlo en otros países.

Y dirigiendo las Federaciones, ¿faltan mujeres, como ahora Elisa Aguilar en la de baloncesto?

Hacen falta más mujeres. Las chicas tienen que dar ese paso. Nosotros hemos hecho cuatro cursos de formación para dirigentes femeninas y hay un nivel espectacular: gerencial, secretarias, directoras deportivas... Hace falta que den el paso y se presenten. Elisa ha dado un gran paso, va a ser una grandísima presidente, conoce el deporte, es equilibrada, con compromiso... Pero además tenemos a Asun [Asunción Loriente] en remo, que ha levantado el remo a límites que hace años no se conocían; Isabel [García] en salvamento y socorrismo. Tienen que dar ellas el paso.

Siempre dice que si se mira inversión-resultados seríamos «top 3» o «top 5» mundial. Y en equipos somos de los mejores.

En inversión-resultado, "top 1", no hay debate. En equipos, en los tres últimos Juegos, excepto el país organizador, en segunda posición están EE UU, Australia y España, con entre ocho y nueve. ¿Por qué somos los mejores? Porque tenemos la mejor estructura de clubes privados del mundo, que invierten desde la base, y los resultados son espectaculares.

¿Qué hay de sentimiento en los equipos españoles?

Cuando la gente se pone la camiseta es una locura. Es como transformarse. Si entras en un vestuario cuando un equipo ha perdido, no cuando ha ganado, te das cuenta de lo que significa para la gente competir por España. Y en individual también.

El tema de la salud mental en el deporte, con casos como el de Ricky Rubio, ¿le preocupan?

Es algo que hoy está más en la actualidad que hace años, pero ha ocurrido siempre y nosotros siempre hemos estado ahí. Los deportistas tienen una carga tan intensa en un plazo tan corto de su vida que hay veces que necesitas parar, recuperarte, y es algo humano, como cualquier persona en cualquier actividad. Si una persona como Ricky antes de un Mundial dice “lo dejo”, pues mediáticamente tiene mucha repercusión, pero es un paso más en la vida de cualquier deportista, hay que estar a su lado, ayudarle y dejarle plena libertad para que cuando esté bien vuelva a competir si así lo decide. Creo que es un tema al que hay que prestar mucha atención.

¿En París habrá un abanderado o dos?

Abanderado y abanderada. Creo que es una gran idea del Comité Olímpico Internacional y no hay debate. Una vez que tengamos los clasificados, hay una norma y los que tienen más medallas, empezamos por los oros, luego las platas y bronces... Serán los abanderados. Creo que es lo más justo que el que va delante, porque es la única vez en cuatro años que todos los deportes son iguales, que el que va delante sea el que más méritos tiene en tema olímpico.

"Nadie podía pensar que con Rafa ya más cerca del final, salga un chico, Alcaraz, que rompa con todo. Te dicen: '¿Cuál es el misterio?'"

En París podríamos ver a Nadal y Alcaraz juntos en dobles en tenis, sería la foto...

Sería la foto de que cuando salgan los dos llorará media España. Sería impresionante. A todos los sitios a los que vamos sale el tema de Rafa y Alcaraz. Ahora en la sesión del Comité Olímpico Internacional en la India cinco o seis personas me han preguntado por el tema. Es que Rafa en los Juegos Olímpicos es el deportista más seguido por los propios deportistas en la Villa. Esta distancia [hace un gesto pequeño] es media hora, todo el mundo: “Rafa”; y como se hace fotos con todo, media hora. Y, claro, nadie en el mundo podía pensar que cuando Rafa está más cerca del final que del principio, aparezca un chico con 19 años que destroce todo, te preguntan cuál es el misterio del deporte español. Y es lo que decía antes: los clubes, las escuelas, los entrenadores... Y verles a los dos juntos es algo con lo que soñamos todos.

¿Le preocupa el tema de la seguridad en París?

El tema de la seguridad es complicado en todos los países, pero durante los Juegos las medidas de seguridad trascienden a las del propio país. Todo el mundo se pone a disposición del país organizador para que las medidas sean las mejores posibles, y no tengo inquietud en ese sentido.

Cómo está la situación del ADO, Team España, las ayudas...

ADO hemos tenido un problema real que gracias a dios lo ha sustituido el Consejo Superior de Deportes aportando el dinero de las medallas. ADO fue una gran revolución en su momento, yo creo firmemente en ello, porque no hay ningún Gobierno, salvo algunos países, que pueda mantener todo lo que es el deporte, porque cada vez hay más competiciones; imposible... La fórmula buena es la mezcla público-privada. Ahora hemos atravesado un bache y lo estamos recuperando, lo que hará que los chicos y chicas puedan competir y entrenar con tranquilidad. Hoy todos los deportistas que van a los Juegos son profesionales, entendiendo por ello a aquel que se dedica tantas horas a un trabajo, una actividad, y a cambio recibe un dinero para poder desarrollar esa actividad. Si no es imposible. Si eso falla, no hay opción de resultados.

¿Puede convivir la modernidad con la tradición en los Juegos? Mientras se han incluido deportes como el lacrosse, los marchadores temían que su especialidad iba a desaparecer.

Es verdad que el deporte está en evolución y algunos tienen ahora más repercusión que hace diez años. ¿Qué ha hecho el movimiento olímpico? Tú tenías un grupo de 28 deportes fijos, y se da la posibilidad, lo que antes eran de exhibición, a que cada Comité Organizador pueda incluir hasta cinco deportes. Los Angeles 2028 ha hecho una apuesta por deportes para nosotros novedosos [lacrosse, flag football, cricket, baseball/softball y squash], tendrán un estudio importante en cuanto a comunicación, posibilidades de expansión, seguidores, que permiten presentárselo al COI como éxito en el futuro. Pero la marcha no puede desaparecer, estamos hablando de atletismo, una prueba milenaria, que se practica en todo el mundo. Se están buscando nuevas formas de competición, eso no es malo, pero no se puede cuestionar la marcha, sería una locura. Es sentido común.

Se dice de los jóvenes que presten menos atención y que por eso, el fútbol por ejemplo, interesa menos. ¿Debe el deporte adaptarse a eso?

No, yo creo, y voy a dar un dato. En Tokio, los estudios que nos han dado es que por los medios tradicionales los Juegos han perdido seguidores, pero por los nuevos han multiplicado los seguidores y la suma total es muy superior a la anterior. Eso demuestra que la atención en el deporte sigue estando presente. Ahora todo va más a la inmediatez. Las nuevas modalidades son algo que está ahí, ha habido un cambio social en el deporte, cada vez hay competiciones nuevas y cada vez son más exigentes y la gente se apunta. En España la última encuesta dice que hay 26 millones que hacen deportes, casi cuatro están federados, por lo que hay más de 20 que están practicando deporte de una forma digamos más libre. Si mañana haces una competición de 100 km se apuntan y compiten. Como cada vez más gente lo practica, lo que tenemos que hacer los dirigentes es buscar deportes que estén de acuerdo con lo que quiere la sociedad, no al revés.

Entrevista con Alejandro Blanco, Presidente de Comité Olímpico Español (COI) © Alberto R. Roldán / Diario La R Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

¿Debe Madrid volver a la carga para organizar unos Juegos?

Nosotros presentamos tres veces seguidas la candidatura y en la que yo presidí, la de 2020, que había un comité de evaluación, por primera vez Madrid fue la más valorada, por delante de Tokio. Luego llegó la votación y perdimos. Eso fue en 2013. Desde 2014 todo aquello que se defiende es lo que yo defendía, que era ir en contra de las normas, que son los Juegos los que deben adaptarse al país, la sociedad y la realidad social y económica que vivía el mundo, no al revés. No nos dieron los votos, pero sí la razón. En ese camino, la ciudad más preparada del mundo es Madrid. ¿Qué ha hecho el COI después de lo de Tokio? Tú ahora si quieres ser sede de unos Juegos, hablas con el COI y debes ir de la mano con él, no hay un gran gasto, no te dejan. Ese camino es el que tiene que retomar España cuando esté preparada. Creo que ni España ni el mundo olímpico se pueden permitir que Madrid no tenga unos Juegos. Yo ahora no lo veo como una competición, sino como un acompañamiento y que en un momento determinado el COI te diga: "Es tu momento". Porque, además, me lo debes, la última vez ya me dijiste que esta era la mejor candidatura, es una gran ciudad, por el nivel del deporte en España, el nivel organizativo, el apoyo popular que tiene... ¿Qué más le puedes pedir a un país? Vamos a hacer unos Juegos que sean sostenibles en todos los campos, empezando por el económico, tenemos el golf en la ciudad, el piragüismo no muy lejos... Madrid lo tiene todo. Y es la única gran capital que aún no ha hecho los Juegos. Ahora, esto se complica porque tienes que ir de la mano y porque ahora hay unos países que están apostando mucho sobre el deporte y que ponen sobre la mesa lo que tú no puedes poner como país.

¿Veremos pronto unos Juegos en Qatar o Arabia?

Pronto no sé, pero sin duda. Son países que están invirtiendo un dinero inasumible para nuestros países, pero la organización es muy buena. Una cosas es tener dinero y otra que cuando hacen un evento... Han entendido la importancia que tiene el deporte, para ellos, vender una imagen, en el buen sentido, ante el mundo. Pero creo que organizar un evento deportivo siempre es positivo, económicamente y socialmente.

¿Favorece a España que le hayan dado, junto con Portugal y Marruecos, el Mundial de fútbol de 2030?

Nos ayuda muchísimo porque será un gran éxito para España sin ninguna duda. Todo lo que sean grandes eventos, que se lo den a España es importante. Será un punto de atención de todo el mundo y a España organizando no nos gana nadie, no pueden ni empatar.