Álex Márquez: "La llegada de Marc a Ducati es un movimiento que me beneficia"

A Álex Márquez (Cervera, 1996) le duele más la caída del pasado fin de semana en Tailandia que la cuádruple fractura de costillas de la que todavía se está terminando de recuperar. El piloto, imagen de Estrella Galicia, da la bienvenida a su hermano al Gresini Racing y a Ducati y está convencido de que este movimiento puede ser una oportunidad de crecer para él y para el equipo.

¿Cuánto le dolió la caída del otro día en Tailandia?

Dolió mucho, encima no fue un error muy grave. Cuando vamos a Asia hay circuitos en los que las líneas patinan mucho, algo que en Europa no pasa. Toqué la línea un poco más de lo normal, iba a atacar a Binder y cometí ese fallo. No es desesperación, es más frustración y que me sabía mal por el equipo, porque venía de una lesión y quería hacerlo bien. Creo que luchar por la victoria era posible.

¿Qué nota le pone a su primera temporada en Ducati?

Bastante satisfecho, no del todo porque al final hemos tenido velocidad, pero me ha faltado cuadrar algunos detalles para tener mejores resultados (fue tercero en Argentina y ganó la Sprint de Gran Bretaña). Es verdad que en carreras como Austin perdimos la oportunidad de ganar por un toque, en Le Mans, en Mugello la Sprint... Ha faltado cuadrar algunos resultados más, pero en un primer año con una moto es normal cometer más errores, no tienes todo controlado y yo tengo que tenerlo todo bajo control. Estoy satisfecho y creo que en el segundo año hay que meterse la presión. Ya conoces el equipo y la moto y hay que darlo todo.

¿Quién tiene más ganas de que empiece la «era Marc» en Ducati, usted o su hermano?

Creo que él, aunque yo también porque es un movimiento que creo que me beneficia por tener un compañero muy rápido como es Marc. Siempre se dice que el primer rival es el que tienes al lado, así que tener a un ocho veces campeón del mundo y que estoy seguro de que va a ir rápido, hace que tú des también un paso más y me puedo aprovechar de eso. Y también será bueno para el equipo, para crecer. Tengo muchas ganas de empezar, porque la primera experiencia como compañeros no acabó bien (fue con el Repsol Honda en 2020 y Marc se rompió el húmero en la primera carrera) y la vida te da segundas oportunidades a veces para cosas bonitas.

No tiene dudas de que Marc va a disfrutar de la Ducati desde el primer día...

A ver, no estoy cien por cien convencido, porque hasta que no se suba no lo vamos a saber. Pero creo que va a ir rápido. Lo que caracteriza a la Ducati es que se adapta a muchos estilos de pilotaje. Es verdad que Marc viene de estar once años sobre una Honda, que tendrá muchas manías para esa moto en concreto, pero la Ducati es una moto fácil de entender, que te da mucho «feeling», y tengo curiosidad por ver qué opina él en Valencia. Creo que de alguna manera puede ayudar a Ducati a dar algún «feedback» y a mejorar aún más la moto.

Para un equipo como el Gresini Racing es alucinante tener a alguien como Marc...

Los moldes están para romperlos muchas veces y que un piloto como Marc, ocho veces campeón del mundo, vaya a un equipo independiente es algo extraño, pero es curioso y lo mismo rompe algún molde y la gente deja de equiparar equipo independiente con pequeño. Es un equipo familiar, pero depende del carácter de cada piloto te puede beneficiar aún más. Lo que le falta a él ahora, que es disfrutar encima de la moto y de las carreras, se lo puede dar el Gresini Racing mejor que cualquier otra estructura. Va a estar un año seguro y quién sabe si no se queda toda la vida.

¿Es una locura pensar que puede ser campeón?

Es pronto decirlo ahora, ganar un campeonato depende de muchos factores, pero si él hace este cambio es para ganar carreras y eso supone luchar por el título al final del año. Ahora con 37 puntos en juego cada fin de semana pueden cambiar mucho las cosas. Estoy seguro de que va a ir rápido, que va a estar ahí, y eso a mí me beneficiará para conseguir resultados.

¿Cómo ve la pelea por el Mundial entre Martín y Bagnaia?

Hasta el domingo de Tailandia veía a Martín con más velocidad, pero nosotros tenemos acceso a la telemetría y Pecco volvió a tener esa confianza que le había faltado. Va a estar apretado y emocionante, creo que Jorge tiene media chispita más de posibilidades y lo bonito es que llevan la misma moto y va a ganar el mejor.