Alonso, mejor que nunca dentro y fuera del AMR24

Fernando Alonso tiene un talento tal al volante que unos pocos kilómetros le bastan para saber si su nuevo coche va a ir bien o no durante la temporada. Es ya casi una tradición. Lo hizo con Ferrari, con McLaren, con Alpine y también lo ha hecho con Aston Martin. Y no se equivocaba o lo hacía muy poco. Al término de las primeras jornadas de ensayos siempre era costumbre que soltara alguna frase lapidaria que había que saber captar, por no hablar de la segunda etapa en McLaren, cuando, fuera de micrófono, ya hablaba, en febrero, de «otro año perdido». Y así era.

Ahora, en Aston Martin, vive un momento único. Ayer pudo probar el AMR24, el coche con el que afrontará la nueva temporada y no hacía falta que hablara para saber que sus sensaciones eran muy buenas. El coche parece haber mejorado en todos los aspectos y el asturiano tiene la certeza de poder hacer grandes cosas, aunque luchar con Red Bull ya será otra cosa. El monoplaza verde no presenta una gran revolución. Es una continuidad del concepto de coche que ya sorprendió el pasado año. Hay modificaciones en el ala delantera, la entrada de los pontones y un cambio de tipo de suspensión trasera que viene provocado por la introducción de una nueva caja de cambios que obliga a optar por esta modificación. Es algo impuesto por la unidad de potencia que suministra Mercedes.

Donde está la clave es en el suelo del monoplaza, del que no han trascendido detalles. El evento de presentación se limitó, a través de redes sociales, a lanzar un vídeo y una posterior conferencia de prensa en la que Alonso intervino y dejó perlas como hacía tiempo que no lanzaba. Sobre el nuevo monoplaza dijo que esperaba estar en el podio de forma habitual y, al menos, repetir los ocho logrados el pasado año. Además, añadió a la quiniela de los favoritos a Alpha Tauri, que ahora tienen una versión casi calcada al Red Bull de 2024.

Pero la salsa de su comparecencia estuvo en su futuro y en el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, algo que le ha colocado en la vorágine del mercado a pesar de su edad. Ni siquiera faltó el sarcasmo con el que Alonso suele mostrarse de vez en cuando y señaló que se enteró del fichaje al día siguiente: «Me perdí, por ello, el estrés de todo el mundo. Probablemente sea una sorpresa, no voy a mentir. Desde fuera, él parecía muy unido y muy leal a Mercedes. No sé la razón, hay que preguntarle a él. No le presté demasiada atención a este asunto», indicó. También tiró de ironía sobre las declaraciones de Hamilton cuando afirmó que Ferrari era su sueño: «No sé. No creo que este hubiese sido su sueño desde niño hace un año. Espero que le guste la experiencia. Es un equipo especial. Pero es más especial si ganas. A lo mejor él les da ese extra para luchar por el Mundial; porque el coche está ahí, el coche es bueno. Y rápido». Sobre su futuro, mientras su representante, Flavio Briatore, publicaba una foto desayunando con Toto Wolff (jefe de Mercedes) en Mónaco, afirmó que «no ha habido contactos. Sé que el movimiento del mercado empezó antes, este año. Pero esto no me va a afectar. Tenemos en breve unos test limitados en Baréin. Es injusto tener sólo día y medio para preparar un Mundial, porque son tres días; y somos dos pilotos. No entiendo cómo no vamos al menos cuatro días a Baréin y no entiendo que no vayamos con dos coches. No tengo tiempo de pensar mucho en el futuro ahora», comentó. «Mi situación es bastante única, ahora mismo. En la parrilla hay tres campeones mundiales. Y yo soy el único que está disponible con miras a 2025. Pero cuando decida si quiero seguir o no en 2025, hablaré primero con Aston Martin», afirmó Alonso.

No fue lo único de lo que habló Alonso, ya que, sobre una posible retirada, afirmó que en principio estará en la F-1 dos años más, aunque, por otro lado, contó que sus exámenes físicos estaban a la altura o incluso mejor que otras temporadas cuando era más joven. Ayer rodó en el circuito de Silverstone para completar unas 20 vueltas, que le sirvieron, a pesar de la baja temperatura, para conocer algunas mejoras. La semana que viene rodará en Baréin como parte de la temporada y una semana después comenzará el curso en el mismo escenario.