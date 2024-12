Alonso ya mira a 2025... y 2026: "Es la gran apuesta de muchos equipos"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), noveno en el Gran Premio de Abu Dabi, ha asegurado que terminar las dos últimas carreras del Mundial en los puntos le deja "un buen sabor de boca" tras una temporada en la que el coche fue "en la dirección equivocada", y cree que en 2025 todos tendrán "pocas opciones" de ganar salvo McLaren y Ferrari.

"Estoy contento. Estos dos puntos más los de Catar y acabar las dos carreras del final de temporada en los puntos deja un buen sabor de boca a pesar de las dificultades. Tengo ganas de tener un poco de parón, hacer un 'reset'. Ojalá todas las dificultades que hemos pasado este año nos hayan servido como lección para aplicar en el coche el año que viene", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, confesó que necesitaban "estos puntos" porque desde Austin habían "pegado un bajón" de nivel. "Acabar con dos carreras en los puntos ayuda, pero creo que desde hace ya unos meses sabemos lo que hemos hecho mal este año. El coche ha ido en la dirección equivocada y tenemos que aplicar esas lecciones para el coche del año que viene, hay que afrontar con tranquilidad 2025. 2026 sigue siendo la gran apuesta de muchos equipos. Aparte de McLaren y Ferrari, que tienen un coche superior, los demás tenemos pocas opciones el año que viene, en 2025. Hay que pensar en tener un buen futuro con el equipo", indicó.

Formula One 2024: Abu Dhabi Grand Prix DPA vía Europa Press Europa Press

Además, el asturiano reconoció que han "sufrido" esta última parte de temporada. "Incluso hoy supongo que hemos sido el octavo o noveno coche, Williams ha sido muy superior a nosotros; con una parada en la vuelta 12 casi nos gana; Haas otra categoría, Alpine otra categoría; AlphaTauri se ha liado un poco en las paradas en boxes, si no estaban por delante también. Solo quedaba Sauber por detrás. Nuestras carreras son perfectas, estamos dependiendo de los demás para puntuar, ha sido nuestra especialidad este año. Pero no podemos fiarnos siempre de lo que hagan los demás, tenemos que mejorar nosotros", expresó.

"Si tienes un McLaren, un Ferrari o un Mercedes, es mucho menos duro, porque el coche no salta y va rápido; si tienes nuestro coche de Brasil, te lesionas el hombro y lo tienes seis carreras lesionado. Tomas una pastilla para quitar el dolor y ya está; no tiene nada que ver con la edad, porque la gente rápidamente si estoy mal físicamente piensan en que tengo 43 años. En el parque cerrado, parecía 'The Walking Dead', estaban todos en el suelo, y yo estoy bastante bien, más entero que ellos", continuó.

Por último el bicampeón del mundo se mostró confiado. "La confianza ya la tenía, sé que cuando tenga un coche normal estaré lo más arriba posible. El equipo es muy bueno, lo demostró el año pasado; cuando teníamos un coche para estar arriba, nosotros cumplíamos y siempre estábamos en el podio, solo Verstappen y 'Checo' -Pérez- tenían un coche superior y acabaron por delante. No tengo duda de que cuando estemos en esa posición estaremos listos para rendir otra vez", finalizó.