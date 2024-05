Alonso vuelve a disparar contra la FIA

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero en la carrera al Sprint de Miami por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Con un tiempo de 1 minuto, 27 segundos y 641 milésimas, el triple campeón del mundo aventajó en 108 milésimas a Leclerc, en 235 milésimas sobre el mexicano "Checo" Pérez y en más de cuatro décimas a Carlos Sainz (Ferrari), que terminó quinto. Fernando Alonso (Aston Martin) acabó octavo a casi ocho décimas.

A pesar de que contravolanteó antes de tomar una de las rectas principales del circuito, al neerlandés le bastó con un grandísimo primer sector y un buen último parcial para brillar sobre el resto de adversarios y recordar que, aunque todavía no ha conseguido la pole en este circuito, volverá a ser el gran favorito. "He sentido que era una vuelta bastante mala, pero ha sido una sesión muy difícil de calentar neumáticos. No me he sentido muy bien en la segunda sesión -de clasificación- y no me había sentido mucho mejor en la ronda final", subrayó Verstappen.

Alonso tampoco estaba satisfecho, ya que asegura que su equipo recibe sanciones de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) "por cualquier cosa", aludiendo al rechazo de la FIA al recurso presentado por Aston Martin sobre su penalización en el pasado Gran Premio de China. "No hemos hecho ninguna tanda larga en la FP1", declaró Alonso desde la zona mixta del Gran Premio de Miami. "La carrera Sprint no significa nada, sobre todo porque no podemos pelear ni nada de eso. Recibimos sanciones por cualquier cosa que hacemos. Así que será un día divertido... pero no para nosotros, no muy interesante", indicó.

"Sin duda fue difícil leer el agarre en la pista y cambiar el compuesto de neumáticos de medio a blando al final fue complicado, pero lo mismo para todos. Creo que metimos a ambos coches en la SQ3, que era el objetivo, y ya veremos", comentó el piloto asturiano a Sky Sports. A continuación, lo repitió para la televisión del propio Mundial de F-1. "Ha sido un buen día, los dos coches en la SQ3, yo creo que era el objetivo. Ha sido como siempre difícil de entender las medias, las blandas... Solamente tienes un intento, así que bien, veremos lo que podemos hacer y lo que podemos aprender de cara a la carrera", dijo.

"El Sprint no sirve para nada, son muy pocos puntos en juego. Tampoco nos dejan competir porque nos penalizan, así que será un día aburrido desde fuera porque iremos en un tren de coches. Pero nosotros cogeremos información útil para la carrera", insistió Alonso finalmente con su protesta.