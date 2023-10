Sevilla - Real Madrid, en directo

El equipo blanco se enfrenta hoy por primera vez a Sergio Ramos en el Sevilla - Real Madrid, el defensa que marcó una época, pero cuya salida no dejó el hueco que se suponía. El club supo moverse con habilidad en el mercado. La llegada de Rüdiger y los minutos que está disputando son la prueba de ello. Ahora Ancelotti reza para que no vea hoy su quinta amarilla. Si lo hace no disputará el partido del próximo sábado contra el Barcelona en Montjuic. Tiene que protegerse.