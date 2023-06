Carvajal y la razón por la que lanzó a lo Panenka el penalti que dio a España la Nations League: "Lo tenía claro..."

Juega Croacia, hay prórroga. Así se escribe una parte importante de la historia reciente del fútbol de selecciones. Para doblegar al equipo balcánico, mejor en 90 minutos, lo que puede parecer una contradicción por la veteranía que tienen. En Rusia 2018, todas las eliminatorias las fue pasando tras el tiempo extra (Dinamarca y Rusia en los penaltis, e Inglaterra en la prórroga), hasta que en la final le superó Francia sin recurrir a ir más allá de los 90 minutos. En el Mundial de 2022 en Qatar, pasó los octavos y los cuartos con prórroga (Japón y Brasil, ambos en los penaltis), hasta que Argentina encontró la manera sin tener que acudir al extra.

En esta Nations League, dos partidos y dos prórrogas para los croatas, que se encontraron con el antídoto de lo que parece su eterna juventud, porque España volvió a hacerlo. Si Croacia ha jugado recientemente ocho prórrogas y sólo ha perdido dos... Ambas han sido contra la Roja, en la Euro de 2021 sin llegar a los once metros y en esta final.

Pudo respirar con el último lanzamiento de Carvajal, además con la sangre fría de hacerlo a lo Panenka. "Lo tenía muy claro, sabía que iba a ser el sexto. Quería lanzarlo así, sabía que su portero se tira con facilidad", explicó el lateral del Real Madrid en Televisión Española. «Es la primera final que no empezaba de inicio, y, cosas del destino, he salido y me ha tocado ser decisivo», añadió el defensa.

España rompió así también su maldición con las tandas, pues también es historia reciente del fútbol que la selección quede fuera de los torneos desde los once metros. Así sucedió en el Mundial de 2018 en Rusia (ante los locales), y en el Mundial de Qatar, contra Marruecos. En la Eurocopa de 2021 fue Italia (aunque antes España sí pasó ronda de esta manera ante Suiza). Podían entrar las dudas. "Teníamos confianza, lo hemos entrenado con el míster en las concentraciones", continuó Carvajal.

"Esta generación promete mucho"

Otro de los que marcó su penalti fue Rodri, capitán y nuevo líder de esta selección tanto dentro como fuera. Fue nombrado otra vez el MVP del encuentro. "Hemos devuelto a España a lo más alto. Cuesta mucho ganar, pero esta generación promete mucho, hemos sabido competir", reivindicó el mediocentro. "No había duda en los penaltis. Sabemos que es un equipo que te lleva a esto, pero hemos sido muy fuertes mentalmente. Nos pongo un diez, solo por la fe y el esfuerzo, aunque quedan cosas, pero este es el primer paso: ganar", concluyó.

Antes de la tanda, Luis de la Fuente dijo a sus jugadores: "Sed vosotros mismos, hemos hecho un partidazo, vamos a ganar". El equipo nacional siempre confío en sí mismo. "Pedí ser el primero porque estaba con mucha confianza, y podía dar tranquilidad al siguiente lanzador", explicó Joselu.