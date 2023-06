Las amenazas que sufre una luchadora de la UFC tras perder una pelea: "Me piden que me suicide"

Miranda Maverick, una famosa luchadora de UFC, explotó después de perder una pelea ante la canadiense Jasmine Jasudavicius en el marco de la cartelera ‘Prelims’. "He recibido tantas amenazas de muerte, mensajes diciéndome que me suicide, etc. en los últimos dos días, es una locura. Pese al hecho de que tengamos un cheque azul junto a nuestros nombres no significa que seamos invencibles", afirmó.

Noticias relacionadas https://www.larazon.es/deportes/tragico-relato-jugadora-antes-jugar-mundial-nos-dijeron-que-nos-deberiamos-afeitar-abajo_2023061464895f6b81ae4c000131b1c4.html

Después de una buena racha de dos triunfos consecutivos, finalmente perdió y el cabreo de la jugadora fue a mayor. "Ignoro a estos payasos, pero para aquellos que luchan con lo que las redes sociales piensan de ustedes, recuerden que la mayoría de los guerreros del teclado no tienen mucho que mostrar en sus vidas", dijo. "Ve tras algo con todo el esfuerzo que tengas e, independientemente del resultado, sabes que lo pones todo en juego.

"Algunas cosas dan más miedo que pelear, y una de esas cosas es quedarse ciego. Mi ojo izquierdo se volvió borroso al final de la segunda ronda y estuve completamente ciego durante la tercera ronda. Ya casi ha regresado y me reuniré con un especialista en retina la próxima semana. Pero admito que estaba asustado durante ese tiempo", dijo en las redes sociales.

Su discurso siguió. "Aun así, creo firmemente en asumir la propiedad y la responsabilidad de mis altibajos. No fue mi noche. Jasmine lo hizo muy bien allí y aprovechó mis dudas y mis malos tiros hoy. Felicitaciones y todo respeto para ella. Perdón por todos aquellos a los que decepcioné y gracias a aquellos que no dejan que 15 minutos de mi vida representen quién soy. Vuelvo enseguida", concluyó.