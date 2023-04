La respuesta sin tapujos de Quique a Xavi por quejarse del sol y del césped en el Getafe-Barcelona

El FC Barcelona, líder de LaLiga Santander, ha cosechado este domingo un nuevo empate sin goles ante el Getafe (0-0) en la vigésima novena jornada de competición, un resultado que impide que los de Xavi Hernández puedan sentenciar el título y que permite al conjunto azulón seguir abriendo hueco sobre la zona de descenso.

Tras el 0-0 del lunes ante el Girona, el conjunto culé volvió a quedarse seco por segunda vez seguida, algo que no le ocurría desde hace 18 años. Un doble palo en la primera mitad pudo ofrecerle ventaja, pero no acabó de matar un partido en el que los de Quique Sánchez Flores estuvieron a punto de rescatar los tres puntos en una última acción de Borja Mayoral.

Pero la polémica del partido ha saltado después, cuando Xavi ha criticado el estado del césped y jugar con sol, en vez de a las nueve de la noche: ""No hemos generado las ocasiones ni hemos tenido el acierto ni la fortuna. Nos ha perjudicado bastante la circulación de balón, el ataque posicional y eso perjudica al equipo que tiene más el balón. Ayer entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Es muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones", decía el entrenador azulgrana y añadía que tampoco quería sonar a excusa, pero que sus futbolistas estaban acostumbrados a jugar de noche y sin sol.

La genial respuesta de Quique a Xavi Hernández

Cuando se lo han contado el entrenador del Getafe, a Quique Sánchez Flores, primero le ha entrado la risa y después ha contestado:

"No voy a entrar en eso. No hemos jugado en albero ni en tierra. El césped es precioso y es igual para los dos. Allí lo dejan cortísimo y rapidísimo. Para sus condiciones técnicas. Nosotros jugados en las condiciones que son mejores para nosotros. No hemos hecho nada fuera del reglamento", ha asegurado con mucha calma. "Seguimos hablando de fútbol, no de neumáticos de fórmula 1. Estamos dentro del reglamento y ya está. Neumáticos blandos, duros…"

Entonces le han asegurado que, además, Xavi se ha quejado del horario y del sol. Y ahí, Quique no se ha cortado: "Pues Nivea, ‘after sun’, cualquier cosa".