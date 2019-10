Federer fue una de las ausencias en la boda de Rafa Nadal. El suizo ha explicado cómo le sentó la no invitación´: “No fui invitado, cosa que tampoco esperaba. Nos llevamos muy bien. En una boda invitas a las personas con las que quieres compartir la mayor parte de tu tiempo. Por eso no es un problema para mí. Le felicité por su matrimonio. Sabía que no me contestaría de inmediato porque tendría cosas mejores que hacer, como estar de fiesta. Estoy muy feliz por él y espero que haya pasado un día estupendo”, explicó.

El tenista suizo vuelve a la competición esta semana en casa, en el torneo de Basilea, que se disputa bajo techo y donde busca ganar por novena vez. Sería el título 103 de su carrera y daría un paso más en otro de los frentes que tiene abiertos con la historia: superar el récord de 109 de Jimmy Connors. También participan jugadores como Tsitsipas, Fognini, Goffin, el español Roberto Bautista-Agut o el alemán Zverev, que fue el verdugo de Federer en el pasado Masters 1.000 de Shanghái. El número tres del mundo afirmó que para él está siendo una buena campaña, pese a que no ha conseguido ganar ningún Grand Slam. Después de Basilea le quedan París-Bercy y las finales ATP, su gran objetivo en este final de 2019.

Su estreno en el torneo suizo será el partido 1.500 de su carrera. Hasta ahora, ha ganado 1.231 y ha perdido 268. La plusmarca de triunfos también la tiene Connors: 1.274.