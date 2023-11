El ganador del Tour que ha estado borracho 12 de 14 noches durante sus vacaciones

Geraint Thomas disfruta de sus vacaciones, tal y como confirmó en una entrevista al diario británico The Times. "Creo que me he emborrachado 12 de las 14 últimas noches. Desde que he vuelto a Cardiff ha sido una locura. Te reúnes con tus amigos y es como ‘¿Nos ponemos al día?’ Vale, vamos a cenar o a tomar algo al pub", afirma.

Una de las frases más polémicas fue cuando le preguntaron por el tema del alcohol. "No me gusta beber durante la temporada, salvo alguna copa, pero cuando termina la temporada te dejas llevar. La tolerancia al alcohol es menor al principio, pero siento que tengo una buena condición para beber ahora. No sé si es una mentalidad británica o australiana la cultura de salir y emborracharte cuando eres joven. Es la forma de socializar, vas al pub, te encuentras con tus amigos, te tomas unas pintas y te vas a casa. Y es un efecto instantáneo que bebes, quieres comer y al día siguiente quieres algo salado o bacon o similar", dice.

"Para tener esos periodos de intensidad y dedicación desde noviembre hasta el objetivo del año necesito estos momentos, en los que desconecto del mundo del ciclismo. Hablo con algunos ciclistas porque son mis amigos, pero no hablamos de ciclismo. Todavía disfruto sobre la bici, así que ¿por qué no iba a seguir? Mi madre es la que más lo sufre. No creo que le guste mirar, sobre todo en los descensos. Y Sara, mi mujer, también estará feliz cuando me retire, porque tampoco le gusta ver la mayoría de las carreras", matiza.

"En la cima del Monte Lussari quería estar en cualquier otro lugar del mundo. Fue muy jodido. Aunque me vino bien que hubiera carrera al día siguiente y haber ayudado a Mark Cavendish. Verle ganar fue agradable y le dio brillo a un día difícil. Había vestido esa maglia tanto tiempo y después subir al podio y ver a Roglic con ella y celebrando con su hijo... ves tan cerca lo que pudo haber sido", zanja.