El ataque a McEnroe por lo que dijo en el partido de Alcaraz en Wimbledon

Carlos Alcaraz juega el lunes 10 contra Berrettini en Wimbledon. El español quiere hacer algo grande en el torneo inglés y todo el mundo sueña en una final contra Novak Djokovic. Berrettini quiere impedirlo. "Quieres jugar contra los mejores jugadores del mundo. Jugar contra Carlos siempre ha sido como un placer y una gran lucha", decía sobre el encuentro que le espera contra el español. Ya se han medido varias veces. "Recuerdo jugar en Australia contra él a cinco sets y a tres sets en Viena y Río. Siempre damos lo mejor de nosotros, es el número 1 en este momento, por lo que es el mejor jugador del mundo". Sabe que Alcaraz es favorito porque es favorito contra todos, menos contra Djokovic. "Va a ser un gran desafío, pero estoy muy contento de tener este tipo de oportunidad. Recuerdo verlo jugar en Roland Garros desde mi televisión. Ahora seré yo el que me enfrente a él y estoy muy feliz por eso. Creo que esto me ayudará a salir ahí, disfrutar y encontrar esa energía extra”, acababa Berrettini.

Alcaraz llega tras descansar el domingo y después de jugar dos partidos seguidos. "Estoy muy contento, pero cansado al mismo tiempo. Ha sido un partido muy complicado. Este duelo me ha dado mucha confianza. Cada partido que juego en la Centre Court es mejor para mí. El año pasado fue duro para mí jugar por primera vez en la central. Viendo el nivel de Jarry, seguro que será Top 10. Me siento muy cómodo en la pista”, decía tras ganar a Nicolas Jarry.

En ese partido se vivió un momento que ha generado polémica. Fue por culpa del ex jugador McEnroe, comentarista y que se atrevió a decir que "no conocemos a Jarry pero lo conoceremos". Jarry es el 28 del mundo y eso ha provocado que el jugador australiano John Millman estalle contra McEnroe. "Cómo un comentarista puede decir “no conocemos a Jarry pero lo conoceremos” es más que ridículo. 87 millones de personas juegan al tenis en todo el mundo y este chico es el 28 mejor actualmente", ha escrito en sus redes sociales.

Alcaraz no ha opinado de la polémica, porque está centrado en jugar. "Soy un chico muy, muy feliz cuando llegan los Grand Slams porque hay partidos todos los días. Me encanta seguir los resultados, seguir los partidos. Miro los resultados cada día. No es algo que me desconcentre. Sé lo que tengo que hacer. Me encanta saber lo que ocurre en el torneo”, decía. Como todos, también quiere una final contra Djokovic. “No solo los aficionados al tenis, también los aficionados al deporte quieren esa final. Yo también, sinceramente. Creo que tengo tres rondas por delante. Estoy muy concentrado en la próxima ronda contra Berrettini. Será un encuentro complicado. Obviamente, mi sueño es jugar la final aquí, incluso mejor si es contra Novak”,