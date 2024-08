Atletismo: El temido anuncio de un medallista español: "No estaré en Los Ángeles"

Ha sido, sin duda, uno de los grandes nombres de la delegación española en estos Juegos Olímpicos de París. Dos medallas, una en su prueba individual y otra en el relevo mixto, que pusieron a la marcha española en lo más alto del panorama mundial.

Álvaro Martín, que conquistó el oro en relevos junto a María Pérez y antes había sido bronce en los 20 kilómetros marcha, no defenderá sus metales en Los Ángeles 2028. El atleta extremeño, que además de por lo deportivo se ha ganado a España por su comportamiento y su personalidad humilde, ha anunciado en sus redes sociales que se despide del deporte olímpico.

"Con esta última publicación me despido, definitivamente, no sólo de París, sino de mi historia con los Juegos Olímpicos", comienza su comunicado, que hace un repaso de su historia en los Juegos, desde que debutase en 2012: "Han sido 12 años soñando con la medalla olímpica Tan doloroso fue Tokio 2020, ese cuarto puesto, como feliz me sentí al lograr el bronce individual", continúa.

Y, posteriormente, realiza el temido anuncio. "No estaré en Los Ángeles 2028, pero me siento orgulloso de haberme dejado la piel y sentir esos nervios como un niño al verme en cada una de las salidas de los JJOO", ha manifestado. Finalmente ha dado las gracias a los aficionados por "acompañarme en este increíble viaje" y ha mostrado su satisfacción de que los españoles se sientan "orgullosos de estas medallas, puesto que un pedacito os corresopnde", finaliza.

A sus 30 años, Álvaro Martín ha unido las preseas olímpicas a un brillante palmarés que incluye dos oros en el Mundial de Atletismo, tanto en 20 como 35 kilómetros marcha, así como dos campeonatos de Europa.