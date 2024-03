El aviso de Javier Tebas a los que ven y piratean los partidos de la Liga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, repasó algunos de los temas de la actualidad del fútbol español y explicó otro paso más en la lucha contra la piratería que podrá ejercer la patronal, gracias a que sabrá la identidad de quienes consuman fútbol ilegal.

"El tema es sencillo. El juzgado mercantil de Barcelona ha decretado en un Auto que todas las telecos de este país están obligadas a dar a LaLiga los clientes que contacten a una serie de direcciones IP que Laliga con su equipo antipiratería va a suministrar", explicó este sábado en una entrevista a Movistar Plus, recogida por Europa Press.

"Esas direcciones IP son direcciones donde se está retransmitiendo el fútbol gratis, a veces cobrando. Esa obligación conllevará que Laliga sabrá quiénes son aquellos clientes que están viendo el fútbol de forma ilegal y se podrá dirigir ante ellos con una demanda de declaración de daños y perjuicios porque estarán robando un contenido que es de pago y no se puede ver gratis", dijo.

"No es una multa pero va a ser es una reclamación de daños y perjuicios. Nosotros reclamaremos y requeriremos a estos clientes que no continúen haciéndolo porque si no se les reclamará daños y perjuicios por medio de los tribunales", añadió.

Por otro lado, Tebas volvió a dar por casi seguro el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, una vez que el jugador ha descartado ya seguir en París. "Mbappé, estoy prácticamente convencido, por cómo van surgiendo las noticias. Quedan pocos clubes en Europa, si va a salir del PSG", afirmó.