La venganza de Di Giannantonio contra Ducati

A falta de cuatro vueltas para el final, sólo Fabio di Giannantonio podía evitar el triunfo de Bagnaia en Qatar. En ese momento, en el «display» de la moto del piloto del Gresini Racing apareció un mensaje: «mapping 8». Un viejo truco que Ducati ya utilizó en 2017, cuando le mandaron esta misma orden a Jorge Lorenzo, tanto en Sepang como en Valencia para que facilitase las cosas a Dovizioso, su compañero en Ducati que se estaba jugando el título con Marc Márquez. Después de la carrera, los responsables de la marca italiana reconocieron que ese mensaje significaba que Lorenzo dejase pasar a su jefe de filas, algo que el mallorquín sí hizo en Sepang pero no en Cheste.

El pasado domingo en Losail, esa orden le fue enviada a Di Giannantonio, y en ese caso podía significar que se quedase en el segundo puesto y no le «robase» cinco puntos a Pecco. Si en realidad era una orden desde la fábrica, «Diggia» no hizo ningún caso, porque a partir de ese momento dejó de reservar sus neumáticos y pasó al ataque. Adelantó a Bagnaia y se escapó a por un triunfo que en su caso tiene mucho de reivindicación y algo también de rebeldía. Porque resulta que con la llegada de Marc Márquez a la estructura de la compañía de Borgo Panigale el año próximo, Di Giannantonio está sin moto para 2024. La llegada de Luca Marini le cerraría la puerta del Repsol Honda y Ducati no parece que lo quiera en el único sitio que les quedaría libre, la segunda moto del VR46.

«Diggia» está dolido por la falta de confianza hacia él cuando sólo lleva dos cursos en MotoGP. Reclama que el primero era de aprendizaje y en esta temporada ha sacado la cabeza en la segunda parte, justo cuando se ha visto en el paro. Puede que ya sea tarde, pero en Qatar pensó en sí mismo, en su futuro, que no está claro en MotoGP, y dejó a un lado los intereses de Ducati, que obviamente quiere el título para Bagnaia.

Preguntado después, Di Giannantonio aseguraba que el mensaje era para que recordara que sólo quedaban cuatro vueltas para el final y había que atacar, y algo parecido ha dicho en redes sociales su jefe técnico: Frankie Carchedi. Si usaron el célebre «mapping 8» para darle ese aviso la broma tiene bastante guasa para los jefes de Ducati, y si fueron estos los que quisieron pararlo, «Diggia» pasó olímpicamente después de que le hayan mandado casi a la cola del paro. «Era para confundiros», decía entre risas el italiano, que sí reconoció que las malas noticias sobre su futuro le motivaron. «Tenía muchísima rabia y le dije a mi familia unos días antes que iba a ganar en Qatar».

Desde que se ha visto en el precipicio, el italiano ha despertado. En las primeras catorce citas del curso había sumado 53 puntos y en los cinco restantes, una vez se supo que Marc iría a Ducati Gresini, ha acumulado 81 para un total de 134. En esta recta final ha conseguido su primera victoria en MotoGP, en Qatar, donde fue segundo en la Sprint del sábado, además de un tercer puesto en Australia. Unos números que casi le darían para luchar por el campeonato y que a él le sirven para demostrar que se están equivocando al repudiarlo. Con estos resultados está tratando de convencer a Ducati para que le den la moto del VR46. Su abrazo con Dall’Igna, el máximo responsable de la marca, puede ser una señal, aunque si Pecco no gana el Mundial por cinco puntos o menos...