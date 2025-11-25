Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, en directo hoy: jornada 13 de la fase regular de la Euroliga

El Real Madrid afronta este martes en el Arena Botevgrad de Bulgaria una prueba de máxima exigencia ante el Hapoel Tel Aviv, actual líder y mejor ataque de la Euroliga, por la jornada 13 de la fase regular. Los blancos llegan con balance negativo como visitantes (1-5) y décimos en la clasificación (6-6), después de superar al Zalgiris en casa por 100-99. El equipo israelí, que suma nueve victorias y tres derrotas y viene de imponerse por 83-105 al Olimpia Milano, destaca por su poder ofensivo y profundidad de plantilla. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos, un duelo entre Sergio Scariolo y Dimitrios Itoudis marcado por la urgencia madridista de puntuar y la expectativa del Hapoel por mantener su dominio continental.

Última hora del Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: jornada 13 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online