Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, en directo hoy: jornada 13 de la fase regular de la Euroliga
En el estreno histórico entre ambos clubes, los blancos buscan romper su irregularidad lejos de casa ante el líder de la competición
El Real Madrid afronta este martes en el Arena Botevgrad de Bulgaria una prueba de máxima exigencia ante el Hapoel Tel Aviv, actual líder y mejor ataque de la Euroliga, por la jornada 13 de la fase regular. Los blancos llegan con balance negativo como visitantes (1-5) y décimos en la clasificación (6-6), después de superar al Zalgiris en casa por 100-99. El equipo israelí, que suma nueve victorias y tres derrotas y viene de imponerse por 83-105 al Olimpia Milano, destaca por su poder ofensivo y profundidad de plantilla. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos, un duelo entre Sergio Scariolo y Dimitrios Itoudis marcado por la urgencia madridista de puntuar y la expectativa del Hapoel por mantener su dominio continental.
Última hora del Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: jornada 13 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online
Hapoel, el mejor ataque del torneo
El conjunto israelí promedia 90,8 puntos por partido y es líder en triples anotados, con Vasilije Micić y Antonio Blakeney dominando el perímetro. Están invictos en la liga doméstica, a solo una victoria del liderato, y transmiten confianza tras su última exhibición en Milán.
Duelo de líderes en los banquillos: Itoudis vs Scariolo
Dimitrios Itoudis dirige el proyecto más ambicioso del baloncesto israelí, mientras Sergio Scariolo busca que el Real Madrid recupere la regularidad fuera de casa. Primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en Euroliga; la estrategia de los entrenadores será clave para el resultado final.
¿Cómo llegan Hapoel Tel Aviv y Real Madrid al partido?
Los israelíes lideran la tabla con 9 victorias y 3 derrotas, mientras el Real Madrid ocupa el décimo puesto con 6 triunfos y 6 caídas. Los blancos vienen de ganar 100-99 ante Zalgiris y el Hapoel arrasó como visitante al Olimpia Milano (83-105), haciendo gala de su poder ofensivo.
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! 🏀
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid, por la jornada 13 de la fase regular de la Euroliga.
