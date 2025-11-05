Despiden a un jugador de baloncesto tras una brutal agresión a un aficionado de su equipo

Un escándalo sin precedentes sacude al básquet húngaro tras el violento episodio protagonizado por Jericole Hellems, alero estadounidense de 26 años, quien ha sido despedido del Zalakerámia ZTE tras agredir físicamente a un hincha de su propio equipo. El incidente tuvo lugar tras la derrota por 83-90 ante el Kometa-Kaposvar, la cuarta caída consecutiva del conjunto de Zalaegerszeg en la liga nacional.

Según reportó la cadena M4 Sport, todo se desató cuando los jugadores del ZTE se acercaron a saludar a la afición tras el encuentro. En medio de los reproches de algunos hinchas por el flojo rendimiento del equipo, Hellems discutió con un seguidor y terminó golpeándolo en el rostro, generando un caos en el estadio. Compañeros y personal de seguridad debieron intervenir rápidamente para separar al jugador y evitar un conflicto mayor.

Crisis interna

Horas después, la directiva del Zalakerámia ZTE publicó un comunicado oficial contundente. “Tras el último partido, uno de nuestros jugadores cometió una grave falta antideportiva al agredir a un espectador. Desde ese momento ya no forma parte del equipo, ya que hemos rescindido su contrato”, anunció la institución. No obstante, el texto también subraya que se investigarán las causas del incidente: “No queremos eludir responsabilidades. Analizaremos todas las grabaciones y testimonios para determinar qué llevó a esta situación”.

El escándalo provocó una crisis interna dentro del club que confirmó, además, la salida del entrenador Tamas Bencze.

Hellems había llegado a Hungría para la temporada 2025-26 con experiencia previa en la NCAA, la G-League y algunas ligas europeas. En sus seis presentaciones con el ZTE, promedió 11,8 puntos y 3,8 rebotes por partido, pero el rendimiento colectivo del equipo fue muy pobre, con solo una victoria en nueve encuentros. La presión de los seguidores y la falta de resultados terminaron generando un ambiente insostenible.

El caso generó una fuerte repercusión en los medios deportivos de Hungría que condenaron de inmediato la agresión y reclamaron mayores medidas de seguridad en las canchas y mayor contención emocional por parte de los jugadores.