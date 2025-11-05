Un hombre manosea en plena calle a la presidenta de México

Durante un recorrido por el centro de la capital mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de un episodio de acoso sexual que ha causado indignación entre los mexicanos. En un vídeo de apenas 18 segundos, grabado por transeúntes y difundido en redes sociales, se observa a un hombre que se acerca por detrás de la mandataria y la "manosea" mientras ella saluda a simpatizantes en el Zócalo.

La grabación muestra cómo Sheinbaum se aparta con contundencia y continúa su camino, visiblemente incómoda, mientras su equipo de seguridad interviene para detener al agresor. Según confirmó Europa Press, el hombre, aún no identificado, abrazó a la presidenta desde atrás y colocó brevemente las manos en su torso, antes de ser contenido por los escoltas.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México condenó el hecho en un comunicado: "Ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual. La cercanía de la presidenta con el pueblo no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal ni para realizar ningún contacto físico sin consentimiento". El organismo también pidió a los medios no revictimizar a Sheinbaum ni reproducir imágenes que atenten contra la integridad de las mujeres.

Según datos del INEGI, el 13,1% de la población adulta ha sufrido intimidación sexual en zonas urbanas, y más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha vivido algún tipo de violencia. Ciudad de México es, además, una de las zonas con más casos de acoso en el país.

En redes sociales, el vídeo ha generado un intenso debate. Mientras miles de usuarios expresaron solidaridad con la mandataria y exigieron sanciones, algunos sectores cuestionaron la autenticidad de las imágenes o insinuaron un intento de distracción mediática.