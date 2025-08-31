Jeremy Lin, adiós a un clásico de la NBA

El base estadounidense Jeremy Lin, uno de los protagonistas de la recordada etapa conocida como 'Linsanity' en la NBA, anunció este domingo su retirada del baloncesto profesional tras quince años de carrera, en un comunicado difundido en la red social china Weibo.

"Como deportista profesional siempre sabemos que la retirada está cerca. Hoy me toca decir adiós al baloncesto y es la decisión más difícil de mi vida", señaló el jugador, de 37 años, que se convirtió en el primer estadounidense de ascendencia china y taiwanesa en alcanzar notoriedad en la liga estadounidense.

Lin aseguró que haber competido "bajo los focos más brillantes" y contra rivales de máximo nivel fue "el mayor honor" de su vida y que pudo desafiar los prejuicios sobre su físico: "Cumplí el sueño que de niño creía imposible, jugar ante aficionados de todo el mundo".

El base agradeció el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria, marcada por el fenómeno global que desató en 2012 con los New York Knicks, y destacó que en cada etapa permaneció "ese niño que se siente feliz y lleno de energía cada vez que toca un balón".

"Es una etapa que no quería que terminara, pero sé que ha llegado el momento. Guardaré cada recuerdo y avancemos juntos hacia lo que venga", concluyó Lin, campeón de la NBA en 2019 con los Toronto Raptors. Además se puso la camiseta de los Lakers, los Rockets y los Hornets, entre otros equipos.