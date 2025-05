"Juanchiviris" y la mejor temporada de su vida

De Tel Aviv 2004 a Abu Dabi 2025 han pasado 20 Final Four en las que siempre hubo al menos un equipo español. Real Madrid, Barça, Baskonia o Unicaja fueron los representantes de la ACB durante esta etapa, pero en el Etihad Arena de Abu Dabi esa bandera la lleva Juancho Hernangómez. En realidad, la mejor versión de «Juanchiviris». «Estoy viviendo la verdadera felicidad en el Panathinaikos. Está siendo la mejor temporada que he tenido en mi vida», ha asegurado en «La Gazzetta dello Sport».

El Panathinaikos busca su octava Copa de Europa –cinco llegaron con Zeljko Obradovic en el banquillo– y Juancho puede convertirse en el primer jugador español que gana dos seguidas en 57 años. Desde que en 1968 el Real Madrid repitiera título con jugadores como Emiliano, Clifford Luyk, Lolo Sainz... ningún español ha levantado dos Copas de Europa de forma consecutiva. Y para que eso suceda, el PAO necesita la versión más completa del alero madrileño, la que lleva mostrando todo el curso. Juancho se ha instalado en su segundo año en la Euroliga en la élite continental, ha sido incluido en el segundo mejor quinteto de la competición (junto a Mike James, Theo Maledon, Evan Fournier y Edy Tavares) y todo después de superar un primer curso muy complicado en su regreso desde la NBA. Después de siete años en Estados Unidos en los que pasó por media docena de franquicias, Juancho eligió una de las plazas más complicadas de Europa para relanzar su carrera.

Llegó a Atenas y se topó con un entrenador, Ergin Ataman, que la temporada anterior no le pasó una. «Es un entrenador muy, muy complicado, pero da mucha libertad a los jugadores. El jugador tiene la presión de poder hacer su juego, pero si se cometen uno o dos errores no vuelves a jugar. Es un entrenador que no se casa con nadie. Sabe llevar muy bien el tiempo del partido, el tiempo de las entrevistas, la presión, controla muy bien todo lo que está alrededor del equipo, le gusta y tiene el don de ganar», comentó en «Gigantes del Basket».

Este año se ha convertido en una pieza clave y eso le ha valido la renovación del contrato hasta 2027. Sólo Kendrick Nunn, el estrellón del equipo y que está planteándose nacionalizarse griego, juega más que él (27:16 por partido). Es el segundo máximo anotador (10,1 puntos con más del 40 por ciento de acierto en triples), el mejor reboteador (7) y el segundo en valoración (15,5). Sólo él y Jerian Grant, su gran apoyo anímico en el equipo, han jugado los 39 partidos de la Euroliga. Las broncas de Ataman por sus despistes defensivos han desaparecido. Y Juancho responde con partidos como el que protagonizó en el comienzo de la eliminatoria ante el Efes: 20 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperaciones y 2 tapones para 40 de valoración. Ningún español ha sido capaz de firmar una actuación así.

A Juancho en Abu Dabi sólo le sirve volver a levantar el título. «Me levanto pensando en ese día. Voy a entrenar, gasto muchas horas al día viendo vídeos de baloncesto, cómo podemos mejorar, viendo nuestros partidos, apretando al equipo, a cada jugador para que sea importante. Haberla ganado una vez te da un poco más de tranquilidad, pero a la vez cierta presión porque somos campeones y todo el mundo quiere ganar a los campeones.Estando en el Panathinaikos no vale otra cosa que no sea ganar. Para nosotros una temporada que sea sólo ir a la Final Four no es buena», señala en «Gigantes».

Él ya se ha convertido en uno de los referentes de una de las aficiones más calientes de Europa. «He ganado con España el Mundial y el Eurobasket, pero lo que vive esta gente no se parece a nada. El año pasado para mí fue muy duro. Estuve diez días en el hospital antes del quinto partido contra el Maccabi. Y la Final Four de Berlín fue muy emotiva porque la sensación de ganar es la mejor del mundo. Nada en la vida te da algo así», apunta.

Pese a ser muy feliz en Atenas, Juancho no olvida sus orígenes. «La idea de terminar mi carrera en España es importante; tal vez esa fue la razón por la que firmé por sólo dos años. Quiero que se me recuerde como un jugador que ha ganado Euroligas. Y cuando me retire y vuelva a Atenas, volver a sentir el cariño de los aficionados. Pero mientras esté en buena forma quiero jugar al menos un año en Estudiantes, el equipo de mi ciudad», afirma el jugador más determinante del baloncesto español, con permiso de Santi Aldama, en este curso.