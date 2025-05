Panathinaikos - Fenerbahçe y Olympiacos Monaco hoy: horario y dónde ver online TV las semifinales de la Final Four de la Euroliga

Primero fueron la F-1, el fútbol, el golf, las motos, la pretemporada de la NBA, el pádel... y ahora la Final Four de la Euroliga. La deriva «expansionista» del deporte en busca de nuevos mercados ha alcanzado a la máxima competición europea de baloncesto por 25 millones de dólares para que el título continental de este curso (y quizá de alguno más) se dispute en el imponente Etihad Arena. «Es una expansión histórica hacia nuevos mercados globales. Traer la Final Four a Abu Dabi es un proyecto ambicioso y una oportunidad extraordinaria para mostrar el ambiente de la Euroliga a una audiencia nueva y diversa», afirma el presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, para justificar una apuesta que no ha hecho ninguna gracia a clubes como Real Madrid u Olympiacos. «Este acuerdo representa un hito para la Euroliga y un paso significativo en nuestra estrategia de crecimiento global», apunta Paulius Motiejunas, director ejecutivo de la Euroliga.

El desembarco de la Final Four en la capital de Emiratos es un movimiento lógico observando la deriva que ha tomado Euroleague Basketball, la nave nodriza que alberga la Euroliga y la Eurocup. La organización amplió este curso el acuerdo de patrocinio con IMG, la empresa de representación estadounidense que es dueña entre otros del Mutua Madrid Open o el Acciona Open de España de golf, hasta 2036. Y el proyecto debe ser rentable sea como sea contando además con la «amenaza» de la futurible competición impulsada por NBA y FIBA.

En los planes de la Euroliga relacionados con la zona que alberga la Final Four está la inclusión el año que viene del Dubai BC en la competición, el equipo de los Emiratos que ha debutado esta temporada en la Liga Adriática. La apuesta no es ninguna broma. El Dubai BC es tercero a una victoria del Buducnost y el Partizán y está por delante del Estrella Roja, equipo de Euroliga. Y todo con voces que hablan de «un negocio que pierde más de 200 millones de euros al año de forma continua», según ha denunciado el presidente del ALBA Berlín después de abandonar la competición y echarse en brazos de la FIBA. El próximo año no es descartable que la principal competición del baloncesto europeo se amplíe a 20 equipos.

PROGRAMA FINAL FOUR

Semifinales

Fenerbahçe-Panathinaikos (17:00)

Olympiacos-Mónaco (20:00)

Final

Ganadores semifinales (25, 20:00)

Tercer y cuarto puesto (25:00, 17:00)

*Todos los partidos en Movistar +