La increíble revelación de Lamar Odom sobre su estado de coma en un burdel: “No me drogué yo, quisieron matarme”

Lamar Odom vuelve a estar en el punto de mira por unas declaraciones. El ex jugador de la NBA utilizó su documental de ‘Sex, Drugs & Kardashians’ para defenderse y asegurar que la supuesta sobredosis que sufrió en un burdel fue en realidad un asesinato.

En 2015, fue encontrado en un estado de coma por culpa de una sobredosis y estuvo muy cerca de no sobrevivir. El deportista se salvó tras sufrir hasta seis infartos y doce derrames cerebrales. Algo más de siete años después el estadounidense ha decidido hablar de lo sucedido y ha acusado a Dennis Hof, el propietario del burdel, de drogarle para intentar acabar con su vida. “No sé que tenía Dennis Hof contra mí... pero yo esa noche no me drogué. Él trató de matarme”, ha asegurado Odom en el documental Sex, Drugs, & Kardashians. El proxeneta falleció en 2018.

Según manifiesta Odom, dio un sorbo a una bebida alcohólica y lo siguiente que recuerda es despertarse en el hospital. “Lo recordaría si hubiera consumido cocaína esa noche. Trató de matarme. Fui allí, no me drogué esa noche y terminé con drogas en mi cuerpo”, comenta Lamar.

La investigación sacó a la luz que el jugador había gastado más de 75.000 dólares durante su estancia en el burdel Love Ranch, que se encuentra en la comunidad rural de Crystal (Nevada), y que había consumido cocaína y viagra.

Su polémica autobiografía

No es la primer vez que la ex estrella de la NBA sorprende con sus polémicas declaraciones. ya fueron muy escandalosos los adelantos de su libro autobiográfico: “De la oscuridad a la luz”, en el que explica cómo pasó de ser una estrella de Los Angeles Lakers a convertirse en un adicto a las drogas y al sexo que estuvo muy cerca de perder la vida. En el programa “Entertainment Tonight”, confeso que aunque no lo tiene calculado, cree que gastó unos 100 millones de dólares en drogas durante su caída a los infiernos.

Asimismo, reconoció su adicción al sexo, que incluía relaciones con seis mujeres distintas cada semana y sin protección. “Tuve que pagar muchos abortos en mi vida”, admitía.

Pero Odom logró superar ese duro y oscuro episodio de su vida. ¿Cómo lo logró?

En una entrevista al programa Good Morning America confesó que consume ketamina de forma regular para mantenerse sobrio y no recaer en el consumo de drogas. Un tratamiento que sigue de la mano del gurú del bienestar, Deepak Chopra. “Fui a rehabilitación e hice algunas otras cosas, pero la ketamina llegó a mi vida en el momento adecuado”,admitió Lamar. “Me siento increíble. Estoy vivo, estoy sobrio, soy feliz”, ha continuado el exjugador de la NBA, satisfecho de estar superando sus adicciones.

La ex estrella de la NBA, que se refiere al tratamiento con el anestésico como “el subidón saludable”, comentó en el programa que ya no siente despertarse “en un lugar oscuro” y que logró superar la muerte de Kobe Bryant, su excompañero de equipo en Los Ángeles Lakers de 2004 a 2011, manteniéndose alejado de las drogas”. “No me levanto pensando en ponerme rayas... o paseando por lugares oscuros o sintiéndome vacío. Cuando Kobe murió el viejo Lamar, al que le valía cualquier excusa en el mundo para ponerse, no apareció y el uso de drogas ni siquiera apareció en mi mente”.

Ahora, promete sacar a la luz nuevos y reveladores secretos.