El Barça echa a Grimau y ya hay un favorito para sustituirle

El Barça ha tardado algo menos de una semana en consumar el despido de Roger Grimau, una salida que se daba por supuesta después de que los azulgrana cayeran en las semifinales de la ACB por 3-0 ante el Real Madrid. Horas antes del comienzo de la final de la Liga Endesa entre los blancos y el UCAM Murcia, Grimau ha dejado el banquillo culé.

"El FC Barcelona quiere expresar públicamente su agradecimiento a Roger Grimau por la profesionalidad, compromiso y dedicación que ha mostrado al frente del banquillo barcelonista. El Palau Blaugrana siempre será su casa", reza el diplomático comunicado del club. Grimau tenía contrato hasta el 30 de junio de 2025, pero los resultados de la temporada han acabado con su trayectoria al frente del equipo de su vida.

El curso ha sido más que decepcionante en el Palau. Grimau ha dirigido 84 partidos entre la Liga Endesa (39), Euroliga (39), Copa del Rey (3), Supercopa (1) y Liga Catalana (2), con un balance de 51 victorias y 33 derrotas. Más allá de la escandalosa cifra de derrotas está el cierre de la temporada en blanco y las caídas en las cuatro competiciones más importantes. El Madrid le eliminó en semifinales de la Supercopa para después proclamarse campeón. El Barça perdió la final de Copa en Málaga precisamente ante el Real Madrid. El equipo azulgrana se quedó fuera de la Final Four tras caer (2-3) ante el Olympiacos pese a tener el factor cancha a favor. Y el remate fueron las semifinales de la ACB y el rotundo 3-0.

Sus desavenencias con jugadores llamados a ser muy importantes durante la temporada fueron una constante. Kalinic, Willy, Parra, Brizuela... la falta de adaptación en un rol concreto de Ricky. De ahí la reflexión de Navarro después de caer en el tercer partido de semifinales ante el Madrid en el Palau. "Estos días haremos una reflexión todos juntos. Era una temporada de transición, con muchos cambios, pero aun así no hemos estado a la altura. Hay que hacer cambios porque no hemos llegado a los objetivos. Era una apuesta, un cambio radical, y no ha salido bien. Ahora hay que pensar en el futuro", comentó. "No todo ha sido el entrenador. Algunos jugadores no han estado a la altura. Nadie ha estado a la altura. Nosotros tampoco. Hemos cometido errores. No te puedo responder si Grimau seguirá o no, pero cambios habrá", afirmó. El cambio en el banquillo ya es un hecho.

Y el gran favorito para suceder a Grimau es Xavi Pascual (51 años) que ha concluido su etapa en el Zenit de San Petersburgo. El técnico catalán conoce como pocos el club, ya que ejerció el cargo entre 2008 y 2016. Con él, el Barça levantó la Euroliga en 2010 y además ganó 4 Ligas ACB, 4 Copas del Rey y 3 Supercopas. Su salario estaría por encima del millón de euros por temporadas. ¿Alternativas a Xavi Pascual? Jaka Lakovic, Dimitris Itoudis, Velimir Perasovic... pero Xavi Pascual es el indiscutible favorito de Juan Carlos Navarro.