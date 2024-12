El Barça de Joan Peñarroya y Navarro, en busca de un rumbo fiable

La segunda «era Laporta» en la presidencia del Barça conllevó la llegada de Juan Carlos Navarro a la dirección de la sección de baloncesto. La leyenda del club y la selección aterrizó en abril de 2021 con Mario Bruno Fernández como su mano derecha y en sus algo más de dos temporadas como responsables directos de lo que sucede en el Palau, el Barcelona sólo ha ganado la Liga Endesa 2022/2023 y con Jasikevicius en el banquillo. Luego llegaron los cambios en la dirección del equipo y la plantilla y en los últimos 16 meses el equipo no ha hecho más que dar bandazos. Clausurada la etapa de Roger Grimau, la apuesta por Joan Peñarroya discurre por vías similares a las del anterior técnico.

Inspirados en el Real Madrid, los despachos del Palau diseñaron un proyecto similar al que en su momento realizaron los blancos con la llegada de Pablo Laso. Navarro apostó por los jugadores nacionales con la llegada de Willy Hernangómez, Brizuela y Parra. Material de selección. Al trío y el capitán Abrines se sumó este verano Juan Núñez redoblando la apuesta. Pero los planes, de momento, no están saliendo.

El equipo está sumido en una irregularidad inquietante. Casi ha perdido los mismos partidos (16) que ha ganado (14) y después de caer en la semifinal de la Supercopa ante el Madrid, la trayectoria en la Liga Endesa y la Euroliga es una montaña rusa. La situación se ha agravado en las últimas semanas. En la Euroliga es décimo, ocupa la última plaza que da acceso al «play-in» y acumula seis derrotas en los últimos ocho partidos. Tan pronto es capaz de superar con autoridad al Fenerbahçe como de caer en un pésimo final ante la Virtus en Bolonia. En la Liga Endesa es sexto igualado con el octavo, la última plaza que da acceso a la Copa del Rey, y suma cinco derrotas en las nueve últimas jornadas. La defensa y el rebote se han convertido en los quebraderos de cabeza en un bloque al que se le ven las grietas en la pista y en el vestuario.

Y los nombres propios no han tardado en aparecer. El primero, aunque fue uno de los pocos que dio la cara en Bolonia, es Willy Hernangómez. El pívot es el mejor pagado de la plantilla y tiene contrato hasta junio de 2026. Su situación está empezando a ser insostenible. Este curso no ha hecho más que confirmar los peores augurios que se vislumbraron la pasada campaña. Su innegable talento en ataque no sirve para paliar el agujero que provoca partido tras partido atrás. Los desencuentros con Grimau se han reproducido con Peñarroya y no se descarta un acuerdo a final de temporada para su salida. Pero Willy no es el único contratiempo. Parker y Punter, los dos jugadores más talentosos de la plantilla, tienen carta blanca en ataque, pero atrás tampoco son los más virtuosos. Y eso genera malestar en sus compañeros. Satoransky lo expresó después de la derrota ante el Milán: «Me gustaría saber qué ha pasado en el tercer cuarto. Ha sido una vergüenza. Como durante toda la temporada no hemos hecho las cosas juntos, ayudándonos. Parece que estamos jugando al tenis. Tenemos que cambiar la mentalidad ya». Abrines, uno de los capitanes, apunta en la misma dirección: «Tenemos que tener respeto por esta camiseta, empezando por mí. Debemos respetar más a este club. Somos el Barça y estamos jugando como un equipo de Tercera División. O reaccionamos de aquí a un mes o la temporada está acabada». El último ha sido Willy: «Tenemos que ayudarnos más que nunca, confiar los unos en los otros. Es un momento para ponerse el casco e ir a la guerra todos juntos».

Segunda vuelta de la Euroliga

La segunda vuelta de la Euroliga comienza para el Barcelona en el Palau con la visita del Estrella Roja. Los serbios llevan una trayectoria similar al equipo de Joan Peñarroya y están peleando por entrar en el «play-in». El exazulgrana Kalinic es el líder del equipo rozando los diez puntos por partido, 3,7 rebotes y 2,3 asistencias. La plantilla está plagada de exjugadores de la Liga ACB como Codi Miller-McIntyre, Giedraitis o Nedovic y clásicos de la Euroliga como Teodosic, Canaan o Bolomboy. El Real Madrid se estrenará visitando la cancha del colista. El ALBA Berlín sólo ha ganado tres partidos en lo que va de torneo. El Baskonia, después de caer ante el Panathinaikos en Atenas, recibe al Paris Basketball. Los franceses no jugaron la pasada jornada al no poder contar con ocho jugadores disponibles ante el Fenerbahçe debido a una enfermedad que asoló la plantilla que entrena Tiago Splitter.