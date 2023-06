Beckham 'presente' en la celebración del Sevilla

La expedición del Sevilla recorrieron las calles de la ciudad en una rúa acompañados por muchos aficionados. El Papu Gómez estrenó look y de fondo se escuchó. "Hoy nos acompaña David Beckham en la celebración". "La gente está engorilada, normal después de lo que hicimos en un año tan malo. El himno de la Champions sonará otra vez en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Este año parecía más complicado pero ahí estamos, otra vez hemos hecho una gesta escandalosa", decía José María del Nido Carrasco.

En la celebración estaba un Mendilibar que, a priori, seguirá. "La idea del Sevilla es que el contrato sea de 1+1. Debe resolverse la próxima semana. Se acabaron esos contratos largos que después son tan costosos a la hora de un posible despido. La experiencia de este último curso así lo aconseja. Esto no es problema para un Mendilibar más que acostumbrado a este tipo de contratos. No es hombre que desee estar donde no le quieren. Se le ofrece un año, con la posibilidad de ampliar si todo va como espera", informa el Diario Marca.

"Hace semanas los medios preguntan por qué no hemos renovado a José Luis. Esta noticia estaba reservada para ustedes, los sevillistas, que nos habéis llevado en volandas a por esta Europa League. Le hemos ofrecido un nuevo contrato... ¡¡viva el Sevilla!!", anunció Castro.

El problema era que Iraola tenía firmado con el club hispalense desde hace tiempo un precontrato, pero finalmente esto quedó en una anécdota. Óliver Torres ya auguró el futuro del mister. "Le dije a la mujer de Mendilibar que se mudase a Sevilla y me miró con una sonrisa. Yo creo que sabe cosas", dijo minutos después de ganar la Europa League.