Bellingham, un madridista de toda la vida: "Me encantan las remontadas"

Se miren por donde se miren, los números de Bellingham en este arranque de temporada son increíbles: 1.036 minutos, 13 partidos, 13 goles, 3 asistencias, un 95 por ciento de acierto en los pases y 10 galardones de mejor jugador del encuentro. Y todo eso coronado con su doblete en su estreno en un Clásico, un enfrentamiento que había visto muchas veces por televisión y del que quería ser protagonista.

«Le dije a mi familia que estaba ilusionado antes del partido. Había visto muchos desde el sofá con mi hermano y mis padres. Les dije que me tocaba a mí vivirlo y hacer algo grande y lo he conseguido», contaba en RMTV. «Ha sido un buen día, ni yo ni el equipo empezamos a nuestro mejor nivel, pero poco a poco empezamos a meter presión a su defensa, mostramos fe y carácter y llegó nuestra recompensa con los tres puntos. Otra remontada, me encantan las remontadas, el corazón lo pasa mal, pero son partidos divertidos», continuaba la gran estrella del momento. «Parece que lleva toda la vida aquí», apuntaba Modric, sobre un chico que, aunque parezca increíble, tiene 20 años.

No estaba pudiendo disfrutar con el marcaje de Gavi, pero en cuanto pudo soltarse lo hizo a lo grande con un obús desde fuera del área, algo que no estaba en su repertorio hasta ahora, pero que no es casualidad. «Nada más recibir la pelota sabía que iba a marcar. Llevaba unas semanas pensando que tenía que probar desde fuera del área, porque los rivales siempre esperan que intente entrar o combinar con un compañero. Sé que tengo la técnica para hacerlo y entró por la escuadra», comentaba sobre la acción que cambió de manera definitiva el encuentro, gracias, cómo no, al futbolista más en forma. «Ahora mismo me está saliendo todo. Preparo bien los partidos, aprendo mucho de mis compañeros y del cuerpo técnico», terminaba.

Ancelotti alucina con su futbolista, no tanto por la calidad, que eso ya sabía que tenía y mucha, sino por la capacidad anotadora del Pichichi de la Liga. «Estamos sorprendidos por su efectividad en ataque. Y hoy nos ha descolocado con el tiro desde fuera del área. No ha marcado muchos goles desde la frontal y hoy lo ha hecho desde lejos», comentaba Ancelotti, que no duda de que se irá por encima de los 20 tantos este curso. «No tenemos en la cabeza que es un goleador, sabemos que es un jugador importante para nosotros y que ahora está marcando mucho».

Sobre el partido reconocía una mala primera parte y cómo sus chicos cambiaron tras el descanso. «Les dije que nos faltaba intensidad y energía y por lo que han hecho en la segunda mitad estaban de acuerdo conmigo».