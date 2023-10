Xavi: de las bofetadas "cariñosas" a Vinicius al "parecía que ellos se conformaban con el empate"

Hubo un momento en el que Vinicius se quejó de una falta y Xavi, que estaba cerca, tuvo una discusión con él y le terminó dando unas pequeñas bofetadas. "Le he dicho que no era falta. Total respeto siempre, a Vinicius lo respeto e incluso lo admiro como futbolista. Le he dicho que no era falta y era una caricia sin más. No soy yo el que va a generar tensión ni malos rollos", dijo después el técnico azulgrana.

Parte de la preparación del entrenador culé fue pensando en el brasileño porque situó a Araujo en el lateral derecho para repetir una de los grandes duelos de las últimas temporadas. Contuvo bien el uruguayo al que él mismo considera "el futbolista que mejor regatea del mundo", pero no fue suficiente para que su equipo ganara. La otra vigilancia especial era la de Gavi a Bellingham. Le quitó muchas pelotas el azulgrana al madridista, jaleadas por el público por tratarse de la nueva estrella blanca, un jugador que ya condiciona al rival. "Pero no ha servido de nada", decía Gavi. Porque no necesitó mucha participación el británico para ser el hombre del Clásico con sus dos goles. "No podemos estar así de empanados en esas acciones que después marcan el partido", opinaba el medio azulgrana, de 19 años. Pero es que Bellingham tiene sólo 20.

"La diferencia ha sido la efectividad"

"Creo que hemos dominado 60 minutos, pero el fútbol es esto y cuando no marcas el 2-0... Nosotros necesitamos cinco para marcar un gol, y ellos con tres o dos y media te hacen dos en 20 minutos", continuó Xavi con su análisis. "Hemos estado a gusto, lo que hemos planteado ha salido muy bien, por eso es una pena que hayamos perdido", prosiguió. El Barcelona se puso por delante la primera vez que pisó el área contraria y el Real Madrid logró el empate en el segundo remate a puerta, ambos desde lejos, pues justo un instante antes lo había probado Tchouameni. En total, según las estadísticas de LaLiga, el equipo azulgrana chutó 15 veces (y dio dos postes) y el blanco, 13. "Quizá exagero un poco, pero creo que merecimos ganar, aunque los últimos 20 minutos nos han hecho sufrir", explicaba también Xavi, que intentaba buscar los motivos: "Empiezan a apretar alto, ganan más mano a mano, nos hemos metido para atrás, hemos dejado de presionar, también el cansancio... Nos ha faltado calma".

"Creo que hasta el empate para nosotros se nos quedaba corto y parecía que ellos se conformaban con el empate, pero cuando todo parecía listo para sentencia llega ese centro desgraciado para nosotros", afirmaba también en DAZN. "Ha sido un tema de efectividad, porque en el juego hemos estado muy bien, hemos dado un paso adelante. Si haces el 2-0 el partido es otro", insistió. « Es injusta la derrota», repitió una docena de veces.