El bombazo de "El Chiringuito" sobre el peligro de la lesión de Pedri

El FC Barcelona anunció este lunes las respectivas bajas de Frenkie de Jong y Pedri González tras lesionarse el domingo en San Mamés en el partido de Liga contra el Athletic Club. El holandés sufre un esguince del ligamento lateral externo del tobillo derecho y el canario tiene una lesión en recto femoral del muslo derecho.

Esta lesión de Pedri ya es la tercera que sufre durante esta temporada. Justamente el momento ocurrió tras un pase largo con la pierna derecha y ahí notó un pinchazo en el muslo. El canario abandonó el campo llorando en una imagen que se hizo viral. El periodista de "El Chiringuito", José Álvarez, informó sobre la gravedad de esta lesión. "No me aseguran que Pedri pueda volver a jugar en esta temporada", dijo el periodista.

La situación de Pedri es difícil, pero los médicos del club todavía tienen que explorar mucho más el alcance de la lesión y su respectiva evolución de cara a acortar los plazos pendientes de recuperación. El canario es fundamental en el Barça y desde la entidad culé esperan cuanto antes su regreso.

Pedri disputó 73 partidos entre el Barça y la selección durante su primera campaña. Posteriormente, ya suma hasta 60 encuentros de baja por las lesiones.

"Es duro parar y volver a empezar después de todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Aun así, no duden de que las lágrimas de impotencia de ayer volverán a ser de felicidad muy pronto. Es increíble todo el cariño que me han hecho llegar en las últimas horas. Por ustedes, por el staff, por todos aquellos que me rodean, y por mí mismo, hay que mirar hacia adelante. Nos quedan muchas alegrías por compartir. Som-hi!", dijo el canario.