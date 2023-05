Borja Mayoral: "La llegada de Bordalás con su intensidad nos ha venido de lujo"

De hacer la pretemporada con el Real Madrid a firmar con el Getafe hasta 2027. Borja Mayoral (5-4-1997, Parla) vuelve al estadio que le vio debutar en Primera en octubre de 2015. Con 26 años suma nueve goles esta temporada. Es un momento difícil para el conjunto azulón, ya que está en puestos de descenso.

Cuando debutó con el Madrid comentaba que quería que su padre dejase de trabajar en la carnicería. ¿Lo ha conseguido?

Aún no al cien por cien porque es parte de su vida. He tenido muchas conversaciones con él y poco a poco irá haciendo menos, pero dejarlo como tal no quiere. Cada vez va teniendo más tiempo para disfrutar de la familia, ver más fútbol y vivir más. Es muy complicado para él. Todos los días madrugando muchísimo para trabajar y que no nos faltase de nada y ahora le quiero ayudar yo. Mi madre nos llevaba a entrenar a mí y a mi hermano, él jugaba en el Atlético y yo en el Madrid. Aquellos momentos en Parla son inolvidables.

¿Qué significa Parla?

Es mi casa. Siempre que puedo voy a visitar a mi familia y a mis amigos. Mi hermano juega en el Parla y están haciendo una buena temporada para subir a Tercera. Me encantaría que estuviera en alguna categoría más alta.

¿Y lo de ser papá?

Es una experiencia única. El peque tiene tres meses y día a día le conoces más. Aquí no hay libro de instrucciones. Sobre todo le enseñaré que las cosas se consiguen por méritos propios porque nadie regala nada. Yo soñaba con ser futbolista y estoy muy feliz de dedicarme a lo que siempre quise. Si algo quieres, algo te cuesta y hay que lucharlo. No es fácil y vendrán malos momentos, pero si realmente lo quieres, aguanta. Decidimos estar aquí en Madrid con mi familia, mis amigos y dimos prioridad a esta opción.

Con el Madrid batía récords de goles en la cantera...

¡Sí! Para mí es especial jugar contra ellos. Son sensaciones un poco raras. Me he criado en el Madrid y tengo ganas de que llegue ya. Nos estamos jugando la permanencia y es muy importante para nosotros ganar. Aquella fue una época muy bonita y siempre lo recuerdo con cariño. En las inferiores hice muchos goles y eso fue la clave para conseguir dar el salto al primer equipo y también para llegar a la selección. Desde las inferiores del Real Madrid demostré que soy un goleador.

¿Cómo se frena al Madrid?

Estamos hablando de los jugadores más en forma de los últimos años. A Benzema ya les conocemos desde hace tiempo y no sorprende nada. Vinicius y Rodrygo vienen con una proyección espectacular. Se tiene que dar un partido en el que tengamos nuestro día y ellos no. Quizá alguno descanse por lo del City. Son grandes jugadores, pero nosotros también somos muy buenos. Debemos exigirles, hacer mucho centro, tocar el área rival y sentirnos cómodos.

¿Cómo es Ancelotti?

La primera vez que estuve entrenando con el primer equipo cuando yo aún jugaba en el Juvenil llegué a entrenar con él. También estuve la pretemporada con él. Ancelotti tiene mucho mérito porque desde su tranquilidad sabe transmitir lo que quiere. Es un entrenador que tiene mucha autoridad en el grupo porque confían en él a muerte.

¿Por qué les está costando tanto la salvación?

No está siendo una temporada equilibrada. Hubo partidos claves en los que si ganábamos salíamos de abajo y no pudimos, otros encuentros sin goles y sin crear mucho peligro al rival. Está siendo una montaña rusa de muchas emociones. Estábamos a muerte con Quique, pero no conseguíamos ser el equipo sólido que queríamos.

¿Qué supone para el grupo Bordalás?

Conoce el club y con su exigencia y su intensidad nos ha venido de lujo. El equipo está dando otra imagen en estos últimos dos partidos.

¿Les sorprendió su llegada?

Para nada. No sabíamos si seguiría Quique, pero al final siempre había rumores sobre su posible vuelta. El club le hizo debutar en Primera y él lo hizo muy bien, lo llevó a Europa League. Pese a que los caminos se separaron, yo creo que era cuestión de tiempo que volviese.

¿También era cuestión de tiempo que De la Fuente fuese el seleccionador de la absoluta?

Le conozco y se lo merece. Conoce a muchos futbolistas y consiguió grandes logros. No es una plaza fácil, aunque con él fuimos campeones en los Europeos con la sub'19 y la sub'21. Me hizo sentir muy importante. En sus convocatorias se puede ver que confía en los jóvenes y que no le tiembla el pulso a la hora de llevar a los jugadores que mejor lo hacen. El fútbol español está muy igualado y para él tiene que ser difícil elegir, pero me motiva mucho dar ese pasito de ir a la absoluta. Es mi sueño.

Por último, ¿qué me dice de Haaland y Mbappé?

Son brutales. Están comandando el fútbol a nivel mundial. Es lo que más se acerca a Cristiano y a Messi, al menos de momento. Es pronto, pero es lo que pinta. Haaland es un delantero brutal y lo estamos viendo en el City con los números que hace. Haaland es de otro planeta y Mbappé, más de lo mismo.