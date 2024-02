Brahim, una garantía para el Real Madrid como titular

Justo antes de ser sustituido, cuando ya estaba Joselu esperando a que el juego se parara para entrar al campo, Brahim puso de pie al Bernabéu. Se paró dentro del área un segundo, y justo después se fue de Mario Hermoso con un caño, otro recorte y remate al palo largo. Se le fue por poco el disparo, pero al público le dio igual. Quería aplaudir la jugada de un futbolista que ya ha convencido a Ancelotti y que se está ganando al madridismo con su calidad añadida a una madurez que no tenía antes de su cesión al Milan. El malagueño entró por sorpresa en la alineación por los problemas cervicales de Vinicius, que estaba en el once titular y se cayó a última hora, aunque vio el partido en el banquillo y llegó incluso a calentar.

Parecía que su sustituto iba a ser Joselu, pero el que entró fue Brahim y, una vez más, aprovechó los minutos para subir en el escalafón de la plantilla del Madrid. Volvió a abrir el marcador otra vez y a marcar cuando es titular. «Vinicius lo ha intentado, tenía una contractura, no estaba cómodo y las opciones eran Joselu o Brahim, que nos permitía mantener el sistema defensivo que habíamos planteado y ha sido por eso», explicaba Ancelotti.

Brahim ha comenzado once partidos este curso y su saldo son seis goles y tres asistencias, es decir, que ha estado involucrado en nueve jugadas de gol cuando ha estado desde el principio. En Liga lleva cuatro tantos y tres de ellos sirvieron para abrir el marcador, que siempre es un gol que tiene un poco más de valor. Lo hizo frente a Las Palmas y Granada antes de hacerlo este domingo en el derbi. Un partido que era clave para la Liga y en el que hizo la mejor jugada antes de irse sustituido. Está sin duda en el grupo de futbolistas de los que Ancelotti siempre dice que juegan menos de lo que se merecen, y de momento interpreta muy bien el papel de futbolista episódico, pero importante.

A su gol en el derbi le faltó minuto y medio para convertirse en un triunfo que disparaba al Real Madrid en la Liga. Al final sirvió para sumar un punto que mantiene a los blancos a diez del Atlético, a ocho del Barça y dos por delante del Girona, el próximo visitante en Chamartín. «No estamos satisfechos porque se merecía ganar, pero en muchos partidos hemos ganado al final, con remontadas, y estábamos muy felices. Por eso ahora hay que estar tranquilos, los futbolistas han dado lo que podían, el punto es bueno y tenemos otra oportunidad el sábado para dar un golpe en la mesa. Salimos de este partido satisfechos, tranquilos y con confianza», insistía Ancelotti, que no estaba dispuesto a dramatizar por el gol de Llorente al final.

Sobre los penaltis que reclamaron tanto Lucas Vázquez como Bellingham, prefirió no hablar, aunque sobre el césped sí que le pidió a Sánchez Martínez que fuera al VAR. «Si han tomado esta decisión no sé las razones, no hay que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante, no hablo de los penaltis».