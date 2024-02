Llorente marca en el 93 el día que volvió a ser mediocentro

Marcos Llorente encontró el gol que el Atlético estaba buscando desde el comienzo cuando el partido acababa. En el minuto 93, de doloroso recuerdo para el Atlético, permitió con un cabezazo que su equipo arrancara un punto del Bernabéu. «Hemos trabajado mucho durante todo el partido. Al final nos llevamos un punto y ellos tampoco suman, solo uno, y nos vamos contentos», decía después del partido.

Llorente llegó al gol cuando Simeone cambió de sistema por tercera vez y lo hizo jugar como mediocentro. Ahí fue donde creció como futbolista en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde triunfó en el Alavés y donde lo veía el Atlético cuando lo fichó de su máximo rival. Ahí le discutía el puesto a Rodri en la selección sub ‘21 y ahí volvió de repente cinco años después con los cambios del Cholo en la segunda mitad.

El Atlético pagó 30 millones por su traspaso para que hiciera el recorrido inverso al que hizo su padre, Paco Llorente, el primer futbolista en España que hizo uso de la cláusula de rescisión. Los rojiblancos ficharon un mediocentro que nunca lo fue y que volvió a serlo precisamente en su antiguo estadio. En el Bernabéu marcó el segundo gol de cabeza de su carrera. Antes solo había marcado uno al Athletic.

«Nosotros hemos intentado que el equipo estuviera mejor colocado y creo que lo hemos conseguido. Al final hemos hecho un gran trabajo y logramos un punto», resumía el goleador rojiblanco.

«Buscamos darle vitalidad dentro recuperando a Llorente de mediocentro con Barrios con más recorrido, con Ángel [Correa] en la derecha, con Memphis arriba», explicaba Simeone. Pero el partido no dejó muy satisfecho al entrenador rojiblanco, que habló de que los dos equipos hicieron un «partido plano».

«No me sabe a nada», dice Simeone sobre el punto que rescató su equipo en el último momento. «Es un punto. El equipo lo buscó hasta el final. Siguió buscando el gol cuando no encontraba el camino y por eso se lleva un empate creo que merecido», reflexionaba el entrenador rojiblanco. El punto, sobre todo por lo que no suma el Real Madrid le permite al Atlético mantener la lejana ilusión de ganar la Liga que puede crecer dependiendo de lo que haga el Real Madrid contra el Girona el próximo sábado.

«Para mí ha sido un partido raro. Estaban mejor ellos que nosotros pero tuvimos más ocasiones que ellos. En el segundo tiempo fue un partido largo con pocas ocasiones para los dos lados. Siempre empatar fuera de casa no está mal», dijo Simeone sin mucho entusiasmo.