Real Madrid - Atlético (1-1): Un empate por centímetros

Rüdiger ni pudo ir al banquillo y eso fue decisivo para el partido. El central alemán quería jugar, llegó diciendo que estaba listo,pero cuando le hicieron las pruebas se vio que no, que no se había recuperado del golpe y que era imposible. Ancelotti, entonces se decidió por el plan urgentísimo, como él mismo había descrito: Carvajal en el centro de la defensa. Le pesó al Madrid mucho y durante todo el partido. No por el papel del lateral, que se esforzó como siempre, sino porque la defensa blanca parecía una cosa de niños cuando el balón llegaba por alto. Una cosa así no se le escapa a Simeone, que estuvo castigando al rival con balones al área durante todo el choque. Hizo lucirse a Lunin en el primer tiempo, marcó un gol ilegal al comienzo de la segunda parte y empató el encuentro al final del choque, de cabeza, en una jugada que dos jugadores rojiblancos tocaron el balón con la cabeza y ninguno del Madrid.

El empata deja al Atlético igual de lejos del Real Madrid pero da emoción a LaLiga. El Girona hubiese llegado al Bernabéu con cuatro puntos de distancia y ahora lo hará el próximo sábado a dos del líder. Quien iba a decir que se iba a convertir en el partido del campeonato.

Fue un partido que al Real Madrid le marcaron las ausencias: la de Rüdiger, esperada y la de Vinicius inesperada. Lo mejor del equipo de Ancelotti llegó por su sustituto, Brahim. No iba a jugar porque su lugar era para el de siempre, Vinicus. El brasileño, sin embargo, se lesionó en el entrenamiento por un problema de cervicales y cuando todo el mundo que el que iba a salir en el once iba a ser Joselu, fue Brahim. Y eso, esa serie de casualidades cambió el partido y casi dio la victoria al conjunto blanco. Pero Brahim no fue suficiente para compensar la escasa altura de la defensa.