Brahim, profe de español de Bellingham y su mejor sustituto

Jude Bellingham estaba en casa con el tobillo todavía dolorido, pero seguramente se puso de pie cuando vio el golazo de su amigo Brahim en Leipzig. «¡Oh, my god!», exclamó en redes sociales el inglés a los pocos minutos de que el malagueño pusiera por delante al Real Madrid con una obra de arte. Poco después de comenzar la segunda parte hizo uno de sus reversos, que dio paso a varios regates para dejar atrás a uno, dos y hasta tres defensas. Luego entró en el área y puso una comba ideal al palo largo, a la escuadra, imposible para Gulacsi. Una jugada sólo al alcance de genios como Brahim, aunque él lo hizo parecer fácil en el césped y también cuando después lo explicaba en las cámaras de Movistar+.

«Recibo la pelota, hago el primer amague, veo que ellos tienen miedo a entrarme, que reculan mucho, y entonces la meto en la escuadra. Soy intuitivo, he visto a Vini, pensé en dársela, dudé, pero al final chuté yo», narraba el malagueño sobre la jugada que valió el triunfo de su equipo y a él el título de MVP del choque. Recogió el trofeo con una enorme bolsa de hielo en el gemelo, porque sintió un pinchazo y se tuvo que retirar antes de tiempo. «No sé si es el golpe o si se me ha subido el sóleo, pero haremos pruebas y espero que no sea nada», confiaba.

Era el futbolista al que todos abrazaban nada más terminar el partido, había puesto la chispa que despertó al Madrid y acercó un poco la siguiente ronda. Bellingham no estaba allí para mostrar su cariño a uno de sus mejores amigos en el vestuario. «Le quiero mucho, le estoy ayudando con el español, desde el primer momento hemos congeniado súper bien, es un grande, un crack mundial, además del carisma que tiene es una gran persona. Le estoy muy agradecido», relataba Brahim casi emocionado sobre el inglés.

El de Alemania fue el octavo gol de Brahim esta temporada y una más, nueve, fueron las paradas que hizo Lunin en el RB Arena, salvando al equipo como si fuera Courtois camino de la Decimocuarta. «Creo que ha sido el mejor partido suyo desde que está con nosotros. Es un portero que está progresando. No ha tenido muchos minutos, pero el hecho de jugar con continuidad le está dando confianza», confirmaba Ancelotti sobre el que ya es su guardameta titular. Respecto al partido, estaba satisfecho más allá de los primeros diez minutos. «Hemos manejado bien la posesión y fuimos peligrosos en las transiciones. Es un buen resultado, nadie pensaba que se fuera a acabar la eliminatoria aquí», afirmó.