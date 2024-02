El viral mensaje del Leipzig por el gol anulado contra el Real Madrid

Un gran gol de Brahim Díaz, que no pudo acabar el partido por un problema muscular en el gemelo izquierdo, dio el triunfo al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el Leipzig en el RB Arena, sostenido por una gran actuación de Andriy Lunin.

El Real Madrid sufrió en el primer acto, tras un arranque sin actitud, salvado a los dos minutos desde el VAR por un tanto anulado a Sesko, y confirmó su reacción a los 48 minutos en una acción individual de Brahim con disparo desde fuera del área a la escuadra. Lunin realizó nueve paradas para sostener el triunfo madridista. Brahim se fue lesionado y eso asustó a los madridistas, pero después del partido, se vio bien. "Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada, explicó Brahim en Movistar Plus.

Contó su gol. "Recibo la pelota, hago el primer amague, veo que ellos tienen miedo a entrar¿ y la meto a la escuadra. Un gol bonito" dijo. "Estoy muy contento por poder ayudar al equipo por el gol y por el trabajo del equipo a pesar de las bajas, seguimos demostrando que somos un gran equipo", añadió.

El atacante analizó la victoria en la ida de semifinales de la Champions y se mostró confiado en que para la vuelta sí tendrán más puntería. "Tuvimos oportunidades. Ellos también. Ha sido un partido bonito. No nos ha beneficiado ese ida y vuelta, pero hemos hecho un gran partido. Las tuvimos y las marcaremos en la vuelta", añadió.

Estaba feliz, no como el Leipzig, que no entendía el gol anulado en el minuto dos del partido. Y protestó en las redes sociales.

Es una forma sutil de protesta, aprovechando el mensaje de la UEFA con la foto de la famosa ceja de Carlo Ancelotti. Con esa expresión, el conjunto alemán quiere dar a entender qué no sabe por qué no subió el gol al marcador. Pero el árbitro observa falta a Lunin, un empujón