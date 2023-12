El cachondeo de la plantilla del Real Madrid con los posados de Lucas Vázquez.

Lucas Vázquez subió un vídeo a sus redes sociales que está siendo de lo más viral. Compañeros como Camavinga, Vinicius y Fran García y también amigos como Asensio o De Gea le respondieron. En las imágenes aparece el jugador del Real Madrid sin camiseta entrenando con una pared varios estiramientos. Los comentarios se dispararon a más de 2.124.

"Demasiado fuerte", dijo Fran García. "Yo no he entendido nada", le 'reprochó'' Vinicius. A lo que Lucas le comentó: "Te lo explico después de la gira". "Te estás pasando ya no orejas?", bromeó Asensio.

Más allá de esos vídeos, Lucas está sumando más minutos en las últimas jornadas. De hecho, en el último partido ante el Alavés marcó gol y antes contra el Villarreal repartió una asistencia.

Tras su último tanto, el jugador también fue tendencia por la narración de RAC-1. "Lucas... ¡Gol! ¡Acaba de marcar Lucas Vázquez, Cafucas... Ya sabían que esto pasaría. Buenas fiestas", zanjó el narrador tras unos silencios incómodos tras el gol madridista. Algunos aficionados madridistas reprocharon vía redes sociales esta falta de respeto al jugador del Real Madrid. Las narraciones de RAC 1 ya suelen ser muy conocidas entre los aficionados del conjunto blanco.