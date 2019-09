Cara a cara: ¿Quiénes son los culpables de la guerra en el Barcelona?

Los jugadores: Piqué busca elecciones; por Alfredo Duro

Te voy a hacer una pregunta, Quim: ¿ha denunciado Piqué, aspirante a la presidencia del Barcelona, alguna mentira en relación a lo publicado por «medios afines» a la directiva del club que le paga generosamente cerca de los catorce millones de euros? Te respondo sin ambigüedades: ninguna. Aquí podríamos decir aquello de «no hay más preguntas, señoría», y zanjar amistosamente la cuestión, pero como los chicos del vestuario lo quieren todo, habrá que seguir contando verdades y decir que, por fin, hay una directiva que les recuerda a Piqué y compañía que, a pesar de lo que creen, simplemente son jugadores.

Los jugadores, a jugar Esa es la clave Doménech, entender el papel que desempeña cada cual y no querer ser la única voz autorizada del club, por encima de cargos y representación social. Díselo tú mejor a «tus» jugadores. Recuérdales que las elecciones eligen presidente y junta directiva y que el papel de los jugadores se reduce a jugar, sentir los colores y cobrar. Cobrar aún cuando muchos de ellos no tengan la más remota idea de lo que significan los valores del club.

Se creen que es su club Piqué quiere ser presidente, pero no necesita el golpe de estado futbolístico que está ejecutando en esta denuncia a destiempo. Le veo mal en el campo. Eso es lo que debería preocuparos a él y a ti. No te veo en forma Quim. Has perdido contactos en la directiva y te pones en manos de aquellos que quieren que el Barça no sea «más que un club». Te pones de parte de Messi, Piqué y el vestuario, los que creen que el Barça es su club. No te reconozco.

Los directivos: Bartomeu no lo puede hacer peor; por Quim Doménech

Piqué ha alzado la voz una vez más porque los jugadores no se sienten representados por esta directiva. Bartomeu hace tiempo que ha perdido la credibilidad y encima ven cómo les caen palos para desviar la atención. Mientras parezca que la culpa es de los jugadores, no será de la directiva. Pero entérate bien, Duro, el problema es que la plantilla no se siente representada ni por esta junta ni por este presidente que no deja de meter la pata

Que escuchen a Piqué ¿Cómo le pides a Piqué que se dedique a jugar si, gracias a él, el Barça consiguió su patrocinador principal? Bartomeu está dando bandazos y ha demostrado que no está capacitado para ejercer de líder. Los jugadores le han salvado hasta el momento a pesar de no ser capaz de encontrar ni un buen mánager deportivo. Ha hecho el ridículo con la planificación deportiva y no ha sido capaz ni de conseguir el regreso de Puyol. Así es normal que Piqué y sus compañeros le tomen por el pito del sereno. Tienes razón en que los jugadores deberían centrarse en el fútbol, pero por desgracia tienen que estar pendientes de la mala gestión que ejerce la planta noble del Camp Nou.

Directivos señalados Lo único que ha pedido Piqué es unidad. Que dejen de culpar a los jugadores de los problemas del club. En esta y cualquier empresa, cuando las cosas no funcionan los primeros responsables son los que mandan. Si Piqué debe ocuparse de jugar, Bartomeu debería centrarse en cuidar y tener contentos a sus jugadores. Aunque mucho me temo que ya es demasiado tarde.